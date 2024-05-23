Win11 24H2 蓄势待发，微软发布 RP 26100.712 预览版：支持 Wi-Fi 7，原生创建 7-zip 压缩文件等

IT之家 5 月 23 日消息，微软今天面向 Release Preview 的 Windows Insider 项目成员，发布了 Windows 11 Version 24H2（Build 26100.712）预览版更新，在今年晚些时候正式发布之前邀请更多用户参与测试。

微软在新闻稿中表示，Windows 11 Version 24H2 将包含一系列新功能，包括支持 HDR 背景、节能工具、Sudo for Windows、Windows 内核推进 Rust 改造、支持 Wi-Fi 7 等等。

微软还改进了 Windows 11 现有功能，例如，微软在任务栏中引入可滚动的快速设置视图，在文件资源管理器中创建 7-zip 和 TAR 压缩文件（除 ZIP 外）的功能，以及连接蓝牙 ® 低能耗音频设备的改进。

微软会在未来几个月陆续公布 Windows 11 24H2 更新的细节，另外值得注意的一点是，现有 PC 无法使用 Recall 功能，该功能仅限于符合“Copilot+ PC”要求的设备。

IT之家查询相关资料，该预览版包含新的 AI 组件设置页面：

微软还表示今天晚些时候将通过 Windows Insider ISO 下载页面，放出 Windows 11 24H2 版本的 ISO 镜像。

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