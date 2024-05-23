USB 启动盘制作工具 Rufus 4.5 版发布：可执行 runtime UEFI 媒体验证

IT之家 5 月 23 日消息，经过半个多月的测试，Rufus 4.5.2180 稳定版于今天正式发布。新版本主要使用 MD5 算法 checksum 方式来验证 runtime UEFI bootloader 的 Hash，将验证操作从创建引导盘之后放到每次启动时执行自我验证。

在 UEFI 方面，UEFI:NTFS 通用 bootloader（可在 NTFS 或 exFAT 分区上进行 UEFI 启动）已经升级使用 NTFS-3G 驱动，并更新了 GRUB（Grand Unified Bootloader）至 2.12 版本。

新版还修复了与 VHD（虚拟硬盘）和 VHDX（虚拟硬盘 v2）文件格式有关的问题，包括截断问题和一些错误信息。此外，新版本添加了 ISO 复制相关错误的解决方法。

IT之家附上更新主要内容如下：

添加新的高级选项，对合适的镜像（Windows、大多数 Linux）执行 Runtime UEFI 媒体验证

将“使用 Rufus MBR ”高级选项移至作弊模式

修复 VHDX 映像的截断问题，以及写入 VHD / VHDX 时的良性错误信息

修复某些配置中对 Linux 持久性的支持（Mint、Ubuntu 24.04）

修复多个潜在漏洞

内部 GRUB 更新至 2.12 版

将 UEFI:NTFS 更新至最新版本（现在始终使用 ntfs-3g 驱动程序，而不是存在漏洞的 AMI NTFS 驱动程序）

增加复制 ISO 文件时的缓冲区大小，以尽量减少 AMI NTFS UEFI 驱动程序的错误

改进分区创建处理

unattend.xml 已经存在时，不显示 WUE 对话框

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