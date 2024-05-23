19 个可玩英雄，Valve 公司 6v6 第三人称射击新游戏曝光

IT之家 5 月 23 日消息，消息源 @PlayerIGN 昨日发布推文，分享了 Valve 公司尚未公布的游戏画面。消息源表示这款游戏名为“Deadlock”，是一款 6v6 第三人称射击游戏。

消息灵通的 Valve 爱好者泰勒・麦克维克（Tyler McVicker）表示，目前有数百人正在封闭 alpha 阶段测试这款游戏，而下面的视频似乎就来源于此。IT之家附上演示视频如下：

他表示：“这款游戏将成为 Valve 的下一款大型竞技游戏，下一款《反恐精英》，下一款《Dota》。它以英雄为基础，以等级为基础，非常注重个性，就是尝试整合此前游戏的所有成功因素”。

泄露的视频显示，一名角色使用挂钩系统穿越地图，让人联想到《生化奇兵：无限》中的 "天际线"（Sky-Line），然后跑来跑去并发射武器。视频中提供了一个角色选择界面，其中包括 19 个可玩的英雄。

麦克维克介绍称该游戏自 2018 年起开始开发，采用塔防机制，并将奇幻背景与蒸汽朋克混合在一起。

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