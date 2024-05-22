经典 RPG 游戏《纸片马力欧：千年之门》重制版明日登陆任天堂 Switch，原版于 2004 年上线 GameCube

IT之家 5 月 22 日消息，《纸片马里欧：千年之门》重制版（超级马力欧 RPG）将于 5 月 23 日正式登陆任天堂 Switch 平台。任天堂今天发布了本作的上市宣传片，为游戏进行预热。

谁说坏蛋才是王道？英勇的马里奥又来拯救世界了！这位不同寻常的英雄，不仅力大无穷，还能化身为纸飞机在世界各地翱翔。看来，连那些顽劣分子也要对这样的英雄刮目相看了。

这款经典纸艺风格的 RPG 游戏，讲述了马里奥穿梭在世界各地，追捕恶棍、拯救世界的冒险故事。原作曾在 GameCube 主机上获得广泛好评，如今经过重制后登陆任天堂 Switch，无疑为玩家带来全新的游戏体验。马里奥将利用他的纸张形态，在纷繁复杂的世界中穿梭探索，与敌人决一死战。

目前，这款游戏在 Metacritic 上以 89 分的高分名列前茅，距离获得“ 必玩 ”名号只差一步，而原版《纸片马里欧》是该系列中唯一一款 90 分以上的作品，而 2004 年的《纸片马里欧：千年之门》也只有 87 分。

IT之家查询公开资料获悉，《纸片马里欧：千年之门》是一款由 Intelligent Systems 开发，于 2004 年在任天堂 GameCube 上发售的 RPG 游戏。游戏里面对马里奥纸片的特性进行了大量的创意玩法设计。被玩家称为最好的纸片马里奥之作。

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