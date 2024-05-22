游戏《纸片马力欧：千年之门》获 IGN 9 分评价“经典焕新，更上一层楼”

IT之家 5 月 22 日消息，《纸片马里欧：千年之门》重制版（超级马力欧 RPG）将于 5 月 23 日正式登陆任天堂 Switch 平台，目前这款游戏全球媒体评测现已解禁。
IT之家获悉，游戏目前在 Metacritic 上媒体均分 88（由 68 家媒体给出），距离获得“ 必玩 ”名号只差一点，而原版《纸片马里欧》是该系列中唯一一款 90 分以上的作品，而 2004 年的《纸片马里欧：千年之门》也只有 87 分。
目前 IGN 对本作的评分也已经出炉，本作评分为 9 分“经典焕新，更上一层楼”。
《纸片马力欧：千年之门》忠实地还原了当年的这款佳作，使其再次成为如今下最好的 RPG 游戏之一，可谓是这部经典作品的最终版本，即便时隔二十年，打开时的新鲜感仍扑面而来。
游戏拥有充满欢乐且极具平衡性的动态回合制战斗系统、让人满意的实时元素、人性化的快速旅行、华丽的高清视觉体验、令人印象深刻的角色阵容、动人的配乐，可以说有着粉丝们所喜欢的一切。
虽然欠缺一些可访问性的选项，但本作无疑是体验马力欧 RPG 的最佳方式，游戏幽默的故事文笔及玩法的独特性使游戏整体体验再上一层楼。
据介绍，《纸片马力欧：千年之门》主要讲述了马里奥穿梭在世界各地，追捕恶棍、拯救世界的冒险故事。原作曾在 GameCube 主机上获得广泛好评，如今经过重制后登陆任天堂 Switch，无疑为玩家带来全新的游戏体验。马里奥将利用他的纸张形态，在纷繁复杂的世界中穿梭探索，与敌人决一死战。
价格方面，本作在任天堂 eShop 美区售价为 59.99 美元（当前约 434 元人民币），日服售价为 6578 日元（IT之家备注：当前约 305 元人民币）。
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