游戏《纸片马力欧：千年之门》获 IGN 9 分评价“经典焕新，更上一层楼”

IT之家 5 月 22 日消息，《纸片马里欧：千年之门》重制版（超级马力欧 RPG）将于 5 月 23 日正式登陆任天堂 Switch 平台，目前这款游戏全球媒体评测现已解禁。

IT之家获悉，游戏目前在 Metacritic 上媒体均分 88（由 68 家媒体给出），距离获得“ 必玩 ”名号只差一点，而原版《纸片马里欧》是该系列中唯一一款 90 分以上的作品，而 2004 年的《纸片马里欧：千年之门》也只有 87 分。

目前 IGN 对本作的评分也已经出炉，本作评分为 9 分“经典焕新，更上一层楼”。

《纸片马力欧：千年之门》忠实地还原了当年的这款佳作，使其再次成为如今下最好的 RPG 游戏之一，可谓是这部经典作品的最终版本，即便时隔二十年，打开时的新鲜感仍扑面而来。

游戏拥有充满欢乐且极具平衡性的动态回合制战斗系统、让人满意的实时元素、人性化的快速旅行、华丽的高清视觉体验、令人印象深刻的角色阵容、动人的配乐，可以说有着粉丝们所喜欢的一切。

虽然欠缺一些可访问性的选项，但本作无疑是体验马力欧 RPG 的最佳方式，游戏幽默的故事文笔及玩法的独特性使游戏整体体验再上一层楼。