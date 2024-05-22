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苹果多元化和包容性高管频繁更替，辛西娅・鲍曼接任

2024/5/22 14:46:29 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
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IT之家 5 月 22 日消息，彭博社报道，苹果公司聘请辛西娅・鲍曼（Cynthia Bowman）接替芭芭拉・怀伊（Barbara Whye），担任多元化和包容性副总裁（Vice President of Inclusion and Diversity）。

“我们很高兴辛西娅・鲍曼将担任苹果的新任多元化和包容性副总裁，”苹果发言人在一份声明中说。“辛西娅是她领域内的杰出领导者，致力于在苹果推进包容与多元化的工作。”

鲍曼今年早些时候离开了美国银行，她在美国银行工作了 17 年，最近的职务是首席多元化、包容性和社会责任官。

苹果一直在努力使其员工队伍更具代表性 —— 结果喜忧参半（mixed results），该职位的高层流动性很大。第一位担任此职的高管，丹尼斯・杨・史密斯在 2017 年上任不到一年后离职。随后克里斯蒂・史密斯接任，并于 2020 年离开。前英特尔公司高管怀伊于 2021 年初接任该职位，计划在今年秋季退休。

该职位需要向苹果的首席人力资源官卡罗尔・瑟菲斯（Carol Surface）报告，并与公司内的各个团体合作以支持多元化。苹果公司还提出了一项 2 亿美元（IT之家备注：当前约 14.48 亿元人民币）的 “种族公平与正义计划”，重点关注教育、刑事司法改革和经济平等。

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关键词：苹果多元化

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