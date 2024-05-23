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Faker（李相赫）成为英雄联盟电竞赛事名人堂首位成员

2024/5/23 8:44:19 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 5 月 23 日消息，拳头游戏昨晚官宣，Faker（李相赫）选手成为英雄联盟电竞赛事名人堂首位成员。此次入选，代表着对 Faker 在《英雄联盟》赛事中表现出的高超技术，对这项运动做出的重要贡献，以及对全球千百万粉丝的启迪的认可。

拳头游戏官方评语如下：

12 年来，Faker 对这款游戏和电竞运动保持着超乎寻常的投入与奉献。作为 T1 的中路选手，Faker 一直以其卓越的技术水平和扭转战局的能力而著称，并因此获得了“不灭魔王”的称号。

凭借他的个人技术与游戏内的领导力，他带领队伍赢得了无数胜利，包括十次 LCK 冠军、两次季中冠军赛冠军和四次全球总决赛冠军。

拳头游戏电竞业务总裁 John Needham 这样评价他：“Faker 绝对是英雄联盟和电竞历史上最具标志性和影响力的人物。在英雄联盟电竞赛事中，他的名字就是卓越的代名词，当选名人堂首位成员，也是实至名归。我们希望他能在未来很多年里，继续创造历史。”

IT之家从公告中获悉，《英雄联盟》将为 Faker 举办游戏内活动，让粉丝们在召唤师峡谷一同为这位传奇选手欢庆，同时还将推出个性化内容，纪念他一路登顶的旅程，供玩家获取或购买。

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梅赛德斯-奔驰将为 Faker 呈现一件专门的艺术作品，将现实与《英雄联盟》的世界融合。作品秉承游戏的独特艺术风格，展现 Faker 职业生涯中最伟大的成就。同时，艺术作品中还展示了另一个特别的礼物 —— 定制款梅赛德斯-AMG SL 63。关于游戏内活动和梅赛德斯-奔驰奖励的更多详情，将在后续几周公布。

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名人堂游戏内活动将包含一款活动通行证，带玩家们重温 Faker 的职业生涯，包括高光转折时刻、成就和更多精彩内容。玩家可以通过完成任务或购买来获得纪念款个性化内容、收藏品和以魔王 Faker 为主题的皮肤，以庆祝这一时刻。关于游戏内活动和内容的更多详情将在稍后公布。

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关键词：英雄联盟电竞电竞选手Faker李相赫

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