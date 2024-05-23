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补齐 Windows on ARM 游戏短板，高通骁龙开发套件演示：可流畅运行《无主之地 3》游戏

2024/5/23 8:51:33 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 23 日消息，微软 Build 2024 开发者大会昨日正式开幕，在其中一场活动中，官方在 2024 款 Surface Pro 上演示启用“Auto SR”超分辨率技术之后，可以流畅运行《无主之地 3》游戏，帧率超过 30FPS。

IT之家今年 3 月报道，在搭载高通骁龙 X Elite 的笔记本电脑上在 1080P 分辨率下运行《博德之门 3》游戏，帧率可以超出 30FPS 以上，只是目前尚不清楚当时演示运行《博德之门 3》游戏，是否也采用了“Auto SR”技术。

微软目前正大力推进 Windows on ARM 生态，推出了搭载骁龙 X Elite / X Plus 芯片的 2024 款 Surface Pro 和 Surface Laptop。

高通公司希望开发人员开始将大量应用程序移植到最新平台上，因此像苹果公司一样，高通公司推出了骁龙开发工具包（Snapdragon Dev Kit），吸引更多开发者入驻。

微软表示骁龙开发工具包的上手难度并不高，开发者可以较为轻松地迁移游戏和应用，而且可以实现不错的运行效果。

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关键词：Windows on ARM游戏高通

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