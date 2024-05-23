2nm 手机芯片战斗打响：苹果要包圆台积电产能、三星已启动“海洋女神”项目

IT之家 5 月 23 日消息，韩媒 ETNews 报道称，三星已经启动了代号为“Thetis”的 2nm 应用芯片（AP）项目，计划 2025 年量产，将以 Exynos 2600 芯片的名称，于 2026 年装备在 Galaxy S26 系列手机中。

忒提斯（Thetis）是古希腊神话中的海洋女神，是珀琉斯的妻子，阿喀琉斯的母亲。忒提斯是一名宁芙仙女但却嫁给一个凡人，而生下了特洛伊战争的英雄阿喀琉斯。

IT之家 5 月 4 日报道，消息源 Roland Quandt 认为三星计划在 2026 年推出的自家 Exynos 旗舰芯片中采用自研的 GPU 核心。

三星 Exynos 2400 芯片型号为 S5E9945，明年推出的继任芯片（应该是 Exynos 2500） 型号为 S5E9955，上述两款旗舰芯片均配备 AMD 合作打造的 Xclipse GPU。

三星和苹果公司目前正在 2nm 芯片领域竞争，三星的优势在于有自家的代工厂，可以更紧密地商业化 2nm 芯片。

苹果公司也在积极布局 2nm 芯片，苹果公司首席运营官杰夫・威廉姆斯（Jeff Williams）于 5 月 20 日访问台积电，最新消息称双方举办了一场“秘密会议”，苹果将包圆台积电所有初期 2nm 工艺产能。

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