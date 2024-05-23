树莓派公司确认计划于六月进行 IPO，Arm 将追加投资 3500 万美元

IT之家 5 月 23 日消息，树莓派有限公司于当地时间昨日向伦敦证券交易所递交文件，确认了在该交易所进行 IPO 的意向。这家公司计划于今年 6 月正式上市。

树莓派有限公司计划通过发行新股筹集 4000 万美元（IT之家备注：当前约 2.9 亿元人民币），同时包括其最大股东树莓派基金会在内的现有股东也将出售持有的部分股份。

Arm 公司曾于 2023 年对树莓派有限公司进行小规模战略投资，以进一步深化双方合作关系。

本次 IPO 中 Arm 将进一步扩大所持有的树莓派有限公司股份占比，购入 3500 万美元（当前约 2.54 亿元人民币）股票。

除 Arm 外，机构投资者 Lansdowne 也与树莓派有限公司签订了基石投资协议，同意购买至多 2000 万美元（当前约 1.45 亿元人民币）的股票。

本次 IPO 筹集的资金将用于树莓派公司的工程资本支出、增强树莓派供应链弹性和其他一般商业用途。

Raspberry Pi 非执行主席马丁・海拉威尔（Martin Hellawell）在文件中表示：

我们很高兴确认我们打算在伦敦证券交易所上市，这突显了我们对英国作为创新和成长型全球企业之家的信心。 Raspberry Pi 是英国计算领域的一个成功案例，这标志着公司发展的下一个阶段。

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