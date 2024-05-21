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万物皆可树莓派，Pi Tele Cow 问世：基于树莓派打造 VoIP 电话

2024/5/21 13:48:22 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 21 日消息，互联网上不乏令人惊叹的树莓派项目，本文介绍的 Pi Tele Cow 项目就是利用 Raspberry Pi Pico W，创建了一个超紧凑的便携式 VoIP 电话。

Pi Tele Cow 项目出自德里克・伍德罗夫（Derek Woodroffe）之手，是一款小巧便携的网络电话，不过需要注意的是无法带到户外或者是在没有网络的情况下使用，该电话只能在 Wi-Fi 环境下运行。

Pi Tele Cow 设备除了 Pi Pico W，该设备还使用了 SD 卡、内置电池、麦克风、扬声器、15 键键盘和微型 OLED 显示屏。

Pi Tele Cow 设备目前还需要完善，例如，备注列表中的音频往往时好时坏，通话一旦初始化就无法取消。

IT之家附上参考地址

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关键词：树莓派硬件

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