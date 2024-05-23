消息称奇瑞风云 T9 将推出超长续航版车型，现款 12.99 万元起

IT之家 5 月 23 日消息，奇瑞风云 T9 中型插混 SUV 于 5 月 21 日刚刚上市，今日便有消息传出这款车型将推出超长续航版车型。

据“懂车帝视线”报道，风云 T9 超长续航版 CLTC 工况纯电续航里程将达到 192 公里，相比现款车型增加 72 公里，搭载 3 挡 DHT 混合动力专用变速箱。

▲ 在售风云 T9

作为参考，目前在售的风云 T9 共有四款车型，CLTC 工况纯电续航里程均为 120 公里，搭载 1 挡 DHT 混合动力专用变速箱，官方指导价区间为 12.99 万-16.99 万元。

据IT之家此前报道，奇瑞风云 T9 长宽高分别为 4795×1930×1738/1741mm，轴距为 2770mm。车内配备 10.25 英寸全液晶仪表、15.6 英寸 2.5K 中控显示屏，搭载高通骁龙 8155 芯片、索尼定制豪华音响、AI 大模型智能语音助手、手机 App 远程控制、无线 Hi-car4.0 + 无线 Carplay。内饰采用云墨黑配色，高配版为苍穹蓝配色，主驾座椅电动 6 向调节。

动力方面，先期交付的奇瑞风云 T9 均搭载由 1.5T 发动机和单挡 DHT 组成的插电混动系统，系统综合功率 265kW，综合扭矩 530N・m，CLTC 纯电续航 120km，WLTC 综合续航里程 1400+km，百公里亏电油耗 5.2L。

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