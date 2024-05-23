长安深蓝 CEO 邓承浩：燃油硬派的时代结束了，G318 车型 6 月上市即交付

IT之家 5 月 23 日消息，长安汽车旗下深蓝汽车首款中大型 SUV G318 车型于 3 月发布，预计将于近期上市。今日，深蓝汽车 CEO 邓承浩发文称，在电动化智能化的浪潮下，时代变了，燃油硬派的时代结束了。

邓承浩表示：

今年北京车展，我们看到了越来越多电动硬派车型。大家都发现，电驱和硬派简直是最佳互补关系。传统硬派作为城市通勤工具，挑战很大，玩儿的属性更强。但电动硬派，电动化带来的能耗低了，噪音小了，动力强了，智能化水平高了，电感出行带来的户外功能更好了。这些不仅补齐了硬派的短板，还放大了硬派的优势。

IT之家注意到，他还在另一条博文中透露，网上看到有所谓深蓝经销商发布 G318 上市时间和上市价格的内容，是不实信息。深蓝现在的营销体系，已经没有经销商这个身份。深蓝 G318 车型计划六月直接上市交付，上市直接上量，没有 5 月 27 号上市的安排。

综合此前公布的消息，深蓝 G318 车长 4915/4998mm、 宽 1985mm、 高 1885/1960mm，轴距 2880mm，整备质量 2360kg；该车搭载新蓝鲸 1.5T 增程动力系统，1.5T 发动机功率 105kW；四驱车型配备前后双电机，双电机峰值功率分别为 131kW 与 185kW，总功率 316kW，采用中创新航供应的磷酸铁锂电池，允许外接充电。

座舱方面，该车配备 12.3 英寸仪表屏 + 14.6 英寸中控屏设计，电子挡杆采用了飞船推拉杆的设计；同时支持“ET 全地形模式”，包括 5 种日常模式（经济 \ 舒适 \ 运动 \ 专属 \ 自定义）和 5 种地形模式（雪地 \ 泥地 \ 沙地 \ 崎岖 \ 涉水）。

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