市值再超阿里巴巴，拼多多董事长陈磊称“欢迎同行良性竞争”

IT之家 5 月 23 日消息，拼多多昨日发布了 2024 年第一季度财报，第一季度营收 868.1 亿元人民币，市场预估 768.6 亿元人民币，同比增长 131%；归属于拼多多普通股股东的净利润为 279.978 亿元，同比增长 246%；不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净利润为 306.018 亿元，同比增长 202%。

受此消息影响，拼多多昨日盘前巨震涨超 7%，总市值达 2150 亿美元再次超越阿里巴巴。

拼多多董事长、联席首席执行官陈磊在随后的财报电话会议上称，从行业竞争的角度来看，消费者已经形成跨平台消费的习惯，消费者会在不同平台间从商品的品类、价格、服务质量等多维度进行综合比较，再作出选择。

陈磊表示：“面对这样一个趋势，第一季度我们看到同行明显加大了投入。拼多多欢迎良性的竞争，面对竞争，我们的出发点是为消费者创造价值。”

IT之家注意到，拼多多在去年 11 月美股市值首次超越阿里巴巴，一度成为美股市值最大中概股，业绩也一路飙升。

拼多多在一季度报告中称，业绩增长主要得益于以下几个因素：首先，宏观经济环境的改善，一季度 GDP 增长恢复至 5% 以上，为消费市场提供了坚实基础。其次，春节等节日消费的推动，刺激了购物需求，带动了销售增长。再次，政府的以旧换新等利好政策，也为消费市场注入了活力。

在拼多多的强势崛起竞争下，阿里旗下淘宝也进行了多项内部变革。今年 4 月，马云在阿里内网发表题为《致改革 致创新》的帖子，表示“通过向大公司病开刀，阿里重新回归效率至上、市场至上，变得简单和敏捷”。

马云在今年的帖子中也对未来的电商行业进行了预测：“我相信，三年后的电商肯定不是今天最热门的电商…… 重要的不是今天要赶上谁，而是想一想明天的电商应该如何提升消费体验……AI 时代刚刚到来，一切才刚开始，我们正当其时！”

此外，淘宝网页版 5 月 6 日宣布完成重要升级，包括首页、购物车、搜索、推荐、店铺、详情、我的淘宝、消息等，针对用户在 PC 购物过程中的痛点都做了一定的优化升级。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。