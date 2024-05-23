联想发布 2023-24 Q4 及财年财报：全年营收与净利润分别同比下降 8% 和 37%

IT之家 5 月 23 日消息，联想集团今天公布 2023/24 财年第四季度及全年业绩。

联想集团所有主营业务在第四季度全部同比增长，总体营收提升 9% 至 138 亿美元（IT之家备注：当前约 1000.5 亿元人民币），净利润同比翻番至 2.48 亿美元（当前约 17.98 亿元人民币），个人电脑以外业务的营收占比扩大到近 45%，创历史新高。全年总营收为 569 亿美元（当前约 4125.25 亿元人民币），净利润 10 亿美元（当前约 72.5 亿元人民币）。

以下是联想三大业务集团的营收情况：

方案服务业务集团（ SSG ）：四季度营收同比增长超过 10%，达到 18 亿美元，利润率超过 21% ，连续 12 个季度营收和利润率均实现两位数增长。整个财年的营收为 75 亿美元，同比增长 12%，利润率近 21%。

基础设施方案业务集团（ ISG ）：四季度营收恢复增长，同比增长 15%，该季度营收达到 25 亿美元，创下第四季度的历史新高。存储、软件和服务业务均实现高速增长， 营收总和同比提升 50% 以上 。高性能计算业务营收创新高。ISG 全年连续三个季度营收实现同比增长，创下 历史第二高的全年营收水平 。

智能设备业务集团（IDG）：联想在全球个人电脑市场份额达到 22.9%。四季度的营收为 105 亿美元，全年营收为 446 亿美元。全球五个市场区中，联想个人电脑业务在四个市场区排名第一，在北美市场创下份额新高。手机业务实现显著增长，出货量和营收实现两位数增长，高于市场平均增速。

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