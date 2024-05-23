英伟达第一财季营收 260.44 亿美元同比增长 262%：净利润 148.81 亿美元同比大增 628%，股价突破 52 周最高价

北京时间 5 月 23 日早间消息，英伟达今日公布了该公司的 2025 财年第一财季财报。

报告显示，英伟达第一财季营收为 260.44 亿美元，与上年同期的 71.92 亿美元相比大幅增长 262%，与上一财季的 221.03 亿美元相比增长 18%；净利润为 148.81 亿美元，与上年同期的 20.43 亿美元相比大幅增长 628%，与上一财季的 122.85 亿美元相比增长 21%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第一财季调整后净利润为 152.38 亿美元，与上年同期的 27.13 亿美元相比大幅增长 462%，与上一财季的 128.39 亿美元相比增长 19%。（注：英伟达财年与自然年不同步，2024 年 1 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日为 2025 财年。）

英伟达第一财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，并且该公司对 2025 财年第二财季营收作出的展望也超出预期，从而推动其盘后股价大幅上涨逾 6%，突破 52 周最高价。

第一财季主要业绩：

在截至 2024 年 4 月 28 日的这一财季，英伟达的净利润为 148.81 亿美元，与上年同期的 20.43 亿美元相比大幅增长 628%，与上一财季的 122.85 亿美元相比增长 21%；每股摊薄收益为 5.98 美元，与上年同期的 0.82 美元相比大幅增长 629%，与上一财季的 4.93 美元相比增长 21%。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第一财季调整后净利润为 152.38 亿美元，与上年同期的 27.13 亿美元相比大幅增长 462%，与上一财季的 128.39 亿美元相比增长 19%；调整后每股摊薄收益为 6.12 美元，与上年同期的 1.09 美元相比大幅增长 461%，与上一财季的 5.16 美元相比增长 19%，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，36 名分析师此前平均预期英伟达第一财季每股收益将达 5.59 美元。

英伟达第一财季营收为 260.44 亿美元，与上年同期的 71.92 亿美元相比大幅增长 262%，与上一财季的 221.03 亿美元相比增长 18%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，37 名分析师此前平均预期英伟达第一财季营收将达 246.5 亿美元。

按业务部门划分，英伟达第一财季数据中心业务营收为 226 亿美元，创下公司历史上的新纪录，与上年同期相比大幅增长 427%，与上一财季相比增长 23%；游戏和 AI PC 业务营收为 26 亿美元，与上年同期相比增长 18%，但与上一财季相比下降 8%；专业可视化业务营收为 4.27 亿美元，与上年同期相比增长 45%，但与上一财季相比下降 8%；汽车业务营收为 3.29 亿美元，与上年同期相比增长 11%，与上一财季相比增长 17%。

英伟达第一财季毛利润为 204.06 亿美元，与上年同期的 46.48 亿美元相比大幅增长，与上一财季的 167.91 亿美元相比也有所增长。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第一财季调整后毛利润为 205.60 亿美元，与上年同期的 48.02 亿美元相比大幅增长，与上一财季的 169.59 亿美元相比也有所增长。

英伟达第一财季毛利率为 78.4%，与上年同期的 64.6% 相比大幅上升 13.8 个百分点，与上一财季的 76.0% 相比上升 2.4 个百分点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第一财季调整后毛利率为 78.9%，与上年同期的 66.8% 相比大幅上升 12.1 个百分点，与上一财季的 76.7% 相比上升 2.2 个百分点。

英伟达第一财季运营支出为 34.97 亿美元，与上年同期的 25.08 亿美元相比上升 39%，与上一财季的 31.76 亿美元相比上升 10%。其中，研发支出为 27.20 亿美元，与上年同期的 18.75 亿美元相比有所上升；销售、总务和行政支出为 7.77 亿美元，与上年同期的 6.33 亿美元相比有所上升。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第一财季调整后运营支出为 25.01 亿美元，与上年同期的 17.50 亿美元相比上升 43%，与上一财季的 22.10 亿美元相比上升 13%。

英伟达第一财季运营利润为 169.09 亿美元，与上年同期的 21.40 亿美元相比大幅增长 690%，与上一财季的 136.15 亿美元相比增长 24%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第一财季调整后运营利润为 180.59 亿美元，与上年同期的 30.52 亿美元相比大幅增长 492%，与上一财季的 147.49 亿美元相比增长 22%。

其他财务信息：

英伟达宣布，对该公司已发行的普通股进行 10 比 1 的远期股票拆分，以使员工和投资者更容易获得股票所有权。此次普通股拆分将通过对英伟达的重述注册证书进行修改来实现，这将导致授权普通股的股票数量按比例增加。截至 2024 年 6 月 6 日收盘时，英伟达普通股的每位在册持有者将额外获得 9 股普通股，额外获得的普通股将在 2024 年 6 月 7 日收盘后分发。预计在 2024 年 6 月 10 日开盘时，英伟达股票交易将在拆分调整的基础上开始进行。

英伟达将其季度现金股息从每股 0.04 美元提高到普通股每股 0.10 美元，增幅为 150%。增加的股息在拆分后相当于每股 0.01 美元，将于 2024 年 6 月 28 日向截至 2024 年 6 月 11 日登记在册的所有股东派发。

业绩展望：

2025 财年第二财季业绩展望

英伟达预计，2025 财年第二财季该公司的营收将达 280 亿美元，上下浮动 2%，这一业绩展望超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，36 名分析师此前平均预期英伟达第二财季营收将达 266.6 亿美元。

英伟达还预计，2025 财年第二财季该公司按照和不按照美国通用会计准则的毛利率预计分别将达 74.8% 和 75.5%，上下浮动 50 个基点；按照和不按照美国通用会计准则的运营支出预计分别将达 40 亿美元和 28 亿美元左右；按照和不按照美国通用会计准则的其他收入预计均为 3 亿美元左右，其中除去了来自于非关联企业投资的损益；按照和不按照美国通用会计准则的税率预计都将为 17%，上下浮动 1%。

2025 财年全年业绩展望

英伟达预计，在整个 2025 财年，该公司的毛利率预计将在 70% 至 79% 区间的中段；运营支出的增长率预计将在 40% 至 49% 区间的低位。

股价变动：

当日，英伟达股价在纳斯达克常规交易中收盘下跌 4.36 美元，报 949.50 美元，跌幅为 0.46%。在随后截至美国东部时间 22 日下午 5 点 43 分（北京时间 23 日凌晨 5 点 43 分）的盘后交易中，英伟达股价大幅上涨 59.27 美元，至 1008.77 美元，涨幅为 6.24%，突破 52 周最高价。在截至美股市场 22 日收盘为止的过去 52 周，英伟达的最高价为 974.00 美元，最低价为 298.06 美元。

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