2024 款联想 YOGA Air 14 笔记本新增配置开售：Ultra-5 125H + 32GB + 1TB 售 7499 元

IT之家 5 月 21 日消息，继此前 Ultra 7-155H 版本后，联想 2024 款 YOGA Air 14 笔记本“Ultra 5-125H”版本目前已经在京东现货开售，这款 Ultra 5 版本同样搭载 32GB RAM 及 1TB 存储空间，首发价为 7499 元。

据介绍，这款笔记本搭载 14 核心 18 线程酷睿 Ultra-5 125H 处理器，板载 32GB LPDDR5x-7467 内存，预装 1TB PCIe 4.0 SSD，搭载 Arc 核显。

屏幕方面，YOGA Air 14 2024 笔记本采用了一块 2.8K 120Hz 的 PureSight 超感 OLED 屏，拥有 400 尼特亮度、100% DCI-P3 色域、支持杜比视界，通过 VESA DisplayHDR True Black 500 认证。

此外，这款笔记本重约 1.4kg，厚 14.9mm，外观采用 PureBright 珍宝工艺，浅海贝配色灵感源自海洋贝壳的光泽。输入体验方面，YOGA Air 14 具备 1.5mm 韵律键盘，具有 0.3mm 键腹曲线，并配备 5.6 英寸防误触触摸板。

此外，IT之家注意到该机搭载“联想小天 AI 智能体”，这款 AI 工具由天禧大模型驱动，号称能够“在用户工作学习等多个场景实现自然交互，为用户提供更精准和个人化的服务”。

接口方面，这款笔记本拥有 2 个雷电 4 接口、 1 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 3.5mm 耳麦混合接口、1 个 HDMI 2.1 接口。

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