利民推出 BA120 EVO DRAK“爆裂刺客”单塔双风扇风冷散热器

IT之家 5 月 23 日消息，利民近日推出了 BURST ASSASSIN“爆裂刺客”120 EVO DRAK 风冷散热器。

BA120 EVO DRAK 散热器整体附有黑漆涂层，顶盖采用阳极黑色拉丝工艺。

该散热器为单塔双风扇设计，高 156mm，搭载 6 根 6mm 直径 AGHP Gen4.0“逆重力”热管。

利民表示，BA120 EVO DRAK 针对新一代英特尔 / AMD 桌面平台的发热特点对部分区域的热管进行了微调优化，拥有 245W DTPC 解热能力。

该风冷散热器搭载了一对 TL-C12 系列的 S-FDB 轴承风扇，包含标准正叶设计的 TL-C12B V2 和反出风设计的 TL-C12RB V2，利民宣称这种搭配可有效降低双扇风切噪音。

TL-C12B V2 风扇最大转速 1500 RPM，最大风量 66.17 CFM，最大静压 1.53 mmH 2 O，最大噪声 25.6 db (A)；

TL-C12RB V2 风扇最大转速 1500 RPM，最大风量 58 CFM，最大静压 1.53 mmH 2 O，最大噪声 25.6 db (A)。

BA120 EVO DRAK 风冷散热器兼容英特尔 LGA 1851 / 1700 / 1200/ 115X 平台和 AMD AM5 / AM4 平台。

利民为该散热器标配 TF7 导热膏并提供 6 年保修。

IT之家从电商平台了解到，BA120 EVO DRAK 风冷散热器定价 169 元。

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