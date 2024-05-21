英伟达发布 555.85 版显卡驱动，支持《地狱之刃 2》《F1 24》《不羁联盟》等游戏

IT之家 5 月 21 日消息，英伟达今日发布了 555.85 版本的 Game Ready 与 Studio 驱动程序，支持《地狱之刃 2》《F1 24》《不羁联盟》《血清》等近期新作。

HD 音频驱动程序 — 1.4.0.1

NVIDIA PhysX 系统软件 — 99.23.1019

GeForce Experience — 3.28.0.412

CUDA — 12.5

DCH NVIDIA 控制面板 — 8.1.966.0

修复问题

《铁拳 8》在 GTX 10 系显卡游玩时可能随机崩溃的问题

《地平线西之绝境》完整版在 Reflex 设为 On + Boost 档位时 GPU 占用率低的问题

Blender Cycles：在某些 GPU 架构下动态模糊渲染不正常的问题

已知问题

无

据介绍，《F1 24》将首发支持英伟达 DLSS 3、DLAA、Reflex 与光线追踪技术，5 月 31 日正式发售。

▲ 《地狱之刃 2》4K 性能

今日发行的《地狱之刃 2：塞娜的传说》支持英伟达 DLSS 3 与 Reflex 技术，在 4K 分辨率下可提供平均 3 倍的性能提升。

▲ 《血清》4K 性能

将于 5 月 24 日开启抢先体验的《血清》支持 DLSS 3、DLAA 与 Reflex 技术，在 4K 分辨率下获得平均 2.6 倍的性能提升。

育碧《不羁联盟》支持英伟达 Reflex 技术，可有效降低游戏延迟。

此外，本次驱动更新还新支持以下型号的 G-SYNC Compatible 显示器：

华硕 XG259CMS

华硕 XG27AQDMG

戴尔 AW2725QF

飞利浦 27M2N5500

飞利浦 27M2N3200

IODATA GD241JD

IODATA GD271JD

LG 27GP750P

LG 27GS85Q / 27GS85QX / 27GS86Q

LG 45GS95QE / 45GS95QX

LG 32GS95UE / 32GS95UX

IT之家附 GeForce Experience 一键优化新增支持游戏列表如下：

《颂钟长鸣》

《对马岛之魂：导演剪辑版》

《家园 3》

《无污染区》

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