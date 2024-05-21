首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 软件之家>工具应用

英伟达发布 555.85 版显卡驱动，支持《地狱之刃 2》《F1 24》《不羁联盟》等游戏

2024/5/21 22:32:30 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：

IT之家 5 月 21 日消息，英伟达今日发布了 555.85 版本的 Game ReadyStudio 驱动程序支持《地狱之刃 2》《F1 24》《不羁联盟》《血清》等近期新作。

  • HD 音频驱动程序 — 1.4.0.1

  • NVIDIA PhysX 系统软件 — 99.23.1019

  • GeForce Experience — 3.28.0.412

  • CUDA — 12.5

  • DCH NVIDIA 控制面板 — 8.1.966.0

修复问题

  • 《铁拳 8》在 GTX 10 系显卡游玩时可能随机崩溃的问题

  • 《地平线西之绝境》完整版在 Reflex 设为 On + Boost 档位时 GPU 占用率低的问题

  • Blender Cycles：在某些 GPU 架构下动态模糊渲染不正常的问题

已知问题

据介绍，《F1 24》将首发支持英伟达 DLSS 3、DLAA、Reflex 与光线追踪技术，5 月 31 日正式发售。

《地狱之刃 2》4K 性能

▲  《地狱之刃 2》4K 性能

今日发行的《地狱之刃 2：塞娜的传说》支持英伟达 DLSS 3 与 Reflex 技术，在 4K 分辨率下可提供平均 3 倍的性能提升。

《血清》4K 性能

▲ 《血清》4K 性能

将于 5 月 24 日开启抢先体验的《血清》支持 DLSS 3、DLAA 与 Reflex 技术，在 4K 分辨率下获得平均 2.6 倍的性能提升。

《不羁联盟》延迟

育碧《不羁联盟》支持英伟达 Reflex 技术，可有效降低游戏延迟。

此外，本次驱动更新还新支持以下型号的 G-SYNC Compatible 显示器

  • 华硕 XG259CMS

  • 华硕 XG27AQDMG

  • 戴尔 AW2725QF

  • 飞利浦 27M2N5500

  • 飞利浦 27M2N3200

  • IODATA GD241JD

  • IODATA GD271JD

  • LG 27GP750P

  • LG 27GS85Q / 27GS85QX / 27GS86Q

  • LG 45GS95QE / 45GS95QX

  • LG 32GS95UE / 32GS95UX

IT之家附 GeForce Experience 一键优化新增支持游戏列表如下：

  • 《颂钟长鸣》

  • 《对马岛之魂：导演剪辑版》

  • 《家园 3》

  • 《无污染区》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：英伟达驱动

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用