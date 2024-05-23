【IT之家评测室】OPPO Reno12 手机体验：AI 功能亮眼的超美小直屏

OPPO Reno 系列可以说是 OPPO 旗下最重要的产品线之一了，从 2019 年诞生之时起，便以轻薄时尚的外观美学和出色的人像摄影为卖点，并且每一代产品都有十分出色的市场表现，成为 OPPO 手机出货量的绝对主力。

5 月 23 日，OPPO 正式发布了全新一代 OPPO Reno12 系列手机，定位“科技潮品”，在外观、影像、AI 等领域带来了新的创新特性。目前，IT之家已经拿到了全新标准款千禧银配色的 OPPO Reno12，今天就让我们通过评测来看看它的实际体验如何。

一、外观设计：流银玻璃前卫，超美小直屏

OPPO Reno12 的包装盒一如既往很有设计感，表面是浅浅的银灰为底色，正面有大面积的镀银方块设计，里面是黑色的“12”，非常抢眼。上面有“OPPO AI 手机 OPPO Reno12”的字样，整个包装的颜值就挺高的。

打开包装看手机主体，OPPO Reno12 采用了全新的流银玻璃工艺，让背板呈现出金属流动般的质感，刚拿到手机，初见还是很惊艳的，平整的玻璃背板下面仿佛是液态金属流动的波纹，看起来又像是褶皱，在视觉上带来了出色的立体质感。

这款千禧银配色和流银玻璃工艺也很搭配，这种银色很有一种未来和科幻的感觉，很容易让人想到科幻电影中各种奇妙的液态金属，总之是一种未来美学和前卫感的融合。

手机的相机模组相对还是比较简洁的，三枚摄像头竖向排列，右侧还有闪光灯和“AI CAMERA SYSTEM”装饰文字，而在相机模组外围则有精细的装饰螺纹，为整个手机更添了几分精致。

手机正面，OPPO Reno12 采用独创的 6.7 英寸等深四曲柔边“超美小直屏”，虽然是直屏，但更加柔和自然，上手即有如鹅卵石般的温和手感。

而点亮屏幕后，可以看到极窄黑边与四角等深弯折，屏幕显示区域与屏幕弯折形态搭配得很好，从而避免了曲面屏恼人的误触、畸变和色偏，从而带来更具沉浸感的视觉体验。

中框方面，OPPO Reno12 采用的也是直角中框，表面为高亮的银色，而且虽然是直角，在边缘处也有很微小的弧面过渡，从而保证了手感。

OPPO Reno12 千禧银的机身厚度为 7.3mm，重量则只有 179g，拿在手上非常轻盈。而机身元素方面，OPPO Reno12 机身顶部为麦克风和红外传感器，底部为扬声器、USB Type-C 接口、麦克风和 SIM 卡槽。

机身左侧没有任何按键，右侧则为音量键和电源键。

总体来说，OPPO Reno12 延续了一如既往的高颜值，既有工艺上的创新，也有设计美学上的升级，特别是这款独特的千禧银配色，看起来非常前卫，很值得对颜值外观有要求的用户。

二、影像功能体验

影像功能一直是 OPPO Reno 系列的强项，特别是人像的拍摄，而这次 OPPO Reno12 搭载了 5000 万单反级人像摄像头：F / 2 大光圈，支持 2 倍光学变焦，同时还有 5000 万单反级广角主摄，F / 1.8 大光圈，此外还有一枚 112 度单反级超广角摄像头。

实际拍照效果方面，我们通过样张来看。首先是白天光线充足的环境，OPPO Reno12 直出的照片清晰明丽，色彩风格略微偏暖，比较还原真实，同时画面整体的动态范围表现也不错，观感比较自然、养眼。

下面这张照片同样可以看出，OPPO Reno12 拍照直出的风格是比较贴近真实的，远处的天空色彩没有浓艳的蓝。放大后看照片解析力，海边栏杆上的“水深危险，禁止捕鱼”字样整体还是比较清晰的，旁边的“禁止游泳”字体稍微有些糊开了。

而使用 5000 万像素直出模式再拍一张，画面整体的风格没有明显变化，放大后能看到细节相比标准模式更多一些，“禁止游泳”字体也比较清晰了。

接下来这个场景光线对比比较强烈，OPPO Reno12 的应对也比不错，走道内的暗光场景亮度充足，且没有噪点，而室外的高光环境看得出比较明亮，在局部过曝的边缘，并不是那种可以压低曝光的感觉，也是还原真实的视感。

接下来是人像模式的拍摄效果，从下面的照片可以看到，OPPO Reno12 对人物面部的美化也是尽量在保持真实的基础上进行优化，面部肤色细腻自然，五官的光影比较柔和，保证了立体感，完全看不出很多手机人像照片中明显的“计算痕迹”，整体观感上非常和谐。同时，背景的虚化也比较自然，比如背后草地上的花朵散景就比较漂亮。

当使用 2 倍焦段进行人像模式拍摄时，背景的虚化效果就更明显了，有一种光晕像奶油一样化开的效果。

夜晚场景下，IT之家首先在商场门前拍了一张，直出的照片画面纯净清晰，曝光略有一些低，整体动态范围表现也比较不错，基本没有高光溢出的情况。

再比如这一场景，霓虹灯光游乐设施在夜间复杂的光线环境下，各种色彩都得到了精准的还原，特别是中间的白色，可以看到画面整体的白平衡没有因为环境光线的杂乱而发生偏移。

OPPO Reno12 的影像功能还有一个独特的看点就是实况照片的人像。实况照片，即拍摄时手机会记录下快门前后共 2 秒的一段短暂动态影像，并配以声音，仿佛超短视频，让照片更加生动鲜活。在 OPPO Reno12 上，实况照片支持 AI 人像算法，能为动态照片增添自然美颜效果，免去二次后期的过程。从下面的两张照片可以看到，使用实况照片拍摄的人像确实有对美颜的优化，而且也是在真实自然的前提下进行美颜。据了解，OPPO 是基于 AI 大模型数据对 377 个人脸特征点的检测，为实况照片中的人像带来了基于年龄、性别、肤色、场景的个性化美颜效果。

不仅如此，Reno12 的 5000 万 AI 全焦段三摄现已实现对实况照片的全面支持，无论是有透视感的中焦特写，抑或是交代环境的全景照片，全身半身多种题材均可实现用实况照片进行记录。

而且，Reno12 还实现了安卓首个支持社媒分享实况照片，通过 Reno12 拍摄的实况照片可直接分享至小红书平台，让你拍摄的出色作品被更多人看到。

OPPO Reno12 还支持合影照片 AI 闭眼修复功能，生活中，大家肯定会有拍摄合影照片的需求，比如毕业合照、朋友聚会照片、与偶像的合影等，但是拍摄时，可能经常会遇到一种一部分小伙伴闭眼的情况，这时合影可能就废了。AI 闭眼修复功能就是为解决这个问题而来的，它能够智能识别用户合影中的闭眼表情，并基于 OPPO AI 大模型一键“睁眼”，瞬间拯救“废片”，

实际体验时，在相册中找到并单击需要修复的闭眼照片，在照片界面中点击右上角的“最佳合影”图标，在弹出的 AI 最佳合影界面中点击“闭眼修复”，即可自动完成修复。从修复的结果来看，还是非常自然真实的，基本没有任何“修复”的痕迹。

整体来说，OPPO Reno12 还是一如既往的优秀，出色的人像拍摄效果，还有 5000 万单反级广角主摄带来的亮眼的成像素质，相信购买 OPPO Reno12 的朋友也会对它的影像表现满意。

更多 OPPO Reno12 拍照样张：

三、AI 等其他功能体验

今年年初，OPPO 就公布了自己的 AI 战略，分享了他们对于 AI 手机的理解，并且在此后的 OPPO Find X7 系列中带来了诸多 AI 功能升级。而现在，OPPO 又将 AI 体验带到了 Reno 系列中。

比如 OPPO Reno12 支持之前我们已经比较熟悉的 AI 消除功能，可消除照片背景中的路人与杂物，并针对消除后的图片进行细节和纹理填补，最终将一张可能的“废图”重绘为更满意的“好图”。

体验时IT之家使用下面这张照片进行测试。消除球场上的这个球员，可以看到，只要手指轻轻一圈，就能识别出路人并将之消除，而填充后的照片看起来也非常自然，几乎看不到消除的痕迹，好像一开始就没拍到一样。

除了 AI 消除，OPPO Reno12 还支持 AI 抠图功能，只需在相册中打开需要抠图的照片或视频，长按画面中想要抠出的主体，即可立即完成抠图。比如下面小编测试的这个照片中，将狗狗抠出来，可以看到抠图效果非常精细，狗狗身上的牵引带也完整的抠了下来，没有出现识别错误的情况。

然后抠图完成后，还可以选择将抠图保存、复制、分享或者添加为贴纸。添加为贴纸后，可以在其他照片中进行快速粘贴，比如小编想将狗狗的贴纸放到另一张照片中，直接在“编辑-贴纸”功能中进行操作即可，

还有就是，OPPO Reno12 也支持 AI 通话摘要，可以对通话内容进行全记录，然后通过 AIGC 的能力生成摘要。测试时，IT之家在通话中朗读了一篇文章，OPPO Reno12 果然将文章内容记录了下来，并在系统自带的便签中生成了摘要，摘要内容还是很准确的，整体上十分流畅。并且 OPPO Reno12 还会分析摘要，生成待办事项的建议，对于商务办公的人士来说尤其好用。

除了上面这些，OPPO Reno12 还支持 AI 加持的小布旅行助理功能。基于小布助理的 AI 能力，为旅行特种兵提供即时出行建议。比如你可以对小布助手说“我要去杭州玩，帮我规划一下”，它就会提供包含路线和地点的旅行攻略，并将地点标记在百度地图中，此时可在小布助手界面中点击“百度地图”窗口查看和编辑地点。编辑后可要求小布助手“生成专属攻略”，可根据日程生成逐日旅行攻略。

还有就是，平时当你浏览小红书、微博等平台中的旅行攻略时，看到合适的，就可以唤起小布助手，要求“定制我的旅行路线”，小布助手就能识别当前旅行攻略中的路线和地点，并标记在百度地图中。同样你也可以进一步点击“百度地图”窗口查看和编辑地点。

看完了 AI 相关的功能，最后我们再看看 OPPO Reno12 的充电和续航表现。

可能很多朋友看到 OPPO Reno12 如此轻薄的机身设计，会以为续航方面会缩水，但其实，它竟采用了 5000mAh 的大容量电池，并支持 80W 超级闪充。

IT之家首先做了续航测试，测试时，小编将手机系统音量和屏幕亮度设为 50%，蓝牙和定位功能开启，初始电量 100%，测试全程在 Wi-Fi 环境和性能模式下进行。

首先，在最高画质下游玩《和平精英》30 分钟，剩余电量 96%，耗电 4%。

接着在《哔哩哔哩》App 上观看 45 分钟 1080P 高帧率电影，剩余电量 89%，耗电 7%。

接着使用《抖音》刷 15 分钟短视频，剩余电量 86%，耗电 3%。

然后再刷 20 分钟《微博》，剩余电量 84%，耗电 2%。

最后再刷 20 分钟《IT之家》，剩余 82% 电量，耗电 2%。

在总计大约 130 分钟的测试里，OPPO Reno12 共耗电 18%，剩余 82% 电量，这个续航水平还是非常不错的。并且这是在性能模式下进行的测试，如果是在“均衡模式”下，结合小编日常使用体验，在正常偏高的使用强度下，使用一天完全没问题。

充电方面，IT之家也做了测试，从 0% 电量充满到 100% 一共耗时 47 分钟，还是非常快的。

四、性能体验

OPPO Reno12 搭载天玑 8250 星速版芯片，这款芯片采用 4nm 制程工艺，8 核 CPU 架构，包括 1 枚 3.1GHz 的 A78 核心、3 枚 3.0GHz 的 A78 核心以及 4 枚 2.0GHz 的 A55 核心，4MB 缓存，整体架构与天玑 8200 基本相同。同时，天玑 8250 星速版新增了星速引擎自适应技术，可以提供流畅丝滑的高帧率游戏画面表现。

实际体验时，IT之家首先使用安兔兔评测做了测试，OPPO Reno12 总得分达到 1033349 分，其中 CPU 得分 294055 分，GPU 得分 273627 分，然后是 GeekBench 6 的跑分，OPPO Reno12 单核 1354 分，多核 4026 分。接着IT之家用 AndroBench 测了 Reno12 的存储性能，得到顺序读取速度 1784.03 MB/s、顺序写入速度 1538.07 MB/s，随机读取速度 315.87 MB/s，随机写入速度 391.77 MB/s。

从跑分测试的表现来看，OPPO Reno12 的性能水平还是比较高的。接着IT之家又用实际游戏做了测试。首先是《王者荣耀》，在游戏预设的超高分辨率极高帧率下，使用高性能模式进行游戏。

在完成一局大概 12 分钟的对战后，测得游戏运行的平均帧率为 117.92fps，从帧率曲线上来看整体还是非常平稳的，没有什么明显的波动，实际体验也是丝滑流畅。

再看天玑 8250 星速版 CPU 的核心调动，可以看到 4 枚 A78 核心频率整体都在 0.7GHz-2.2GHz 之间波动，偶尔可以冲高到 2.8GHz，而 A55 能效核心则基本在 0.7GH-2.0GHz 之间波动，整体性能调度的策略还是比较合理的，同时可以看到 OPPO Reno12 对于天玑 8250 星速版整体还是会采用相对保守的调度策略。

实际游玩时机身温度最高 36.3℃，基本上只是温温热的水平。

接着是《和平精英》，在 HDR 高清画质极限帧率下进行游戏，游玩 15 分钟后，测得平均帧率为 58.21fps，游玩过程也是非常流畅的。

机身温度方面，小编测得最高温度在后置摄像头附近，为 36.2℃，同样不热。

接着IT之家还使用人气网游《逆水寒》做了测试，测试时使用系统默认的标准画质，然后还是进行大约 15 分钟的游戏。

从记录的帧率曲线来看，15 分钟的整体帧率为 54.75fps，还是比较流畅的，而在游戏进行到 10 分钟左右时，可能是触发了功耗墙，游戏帧率降低到了 45fps 的水平，但是帧率还是非常平稳的，几乎没有波动，因此在实际体验上也没有明显卡顿的感觉，也不影响游玩。

可以看到，OPPO Reno12 对于天玑 8250 星速版芯片采用的调教策略是倾向于优先保证手机的发热和功耗控制，可以看到即便进行《逆水寒》这样的大型游戏，机身最高温度也仅为 39.0℃，有热量，但不烫手。

整体来说，OPPO Reno12 在天玑 8250 星速版芯片的加持下，整体性能还是很不错的，无论是应对日常使用，还是正常的游戏娱乐，都能做到比较轻松地应对。

结语

整体来看，OPPO Reno12 是一款综合体验出色的 AI 手机，天玑 8250 星速版芯片带来的性能也足以应对日常使用和游戏娱乐，AI 消除、AI 通话录音、AI 抠图等 AI 特性的加入，则让 OPPO Reno12 能够为我们的日常使用和处理事务更有效率也更有趣味，而在影像方面，OPPO Reno12 也延续了一如既往在人像拍摄方面的强项，并首发了支持 AI 人像美颜的实况照片、AI 闭眼修复等众多新特性，为社交分享带来更多趣味。而在外观方面，时尚前卫的高颜值设计也让人印象深刻，不夸张地说，这就是一款可以媲美 iPhone 的超美小直屏，它不是简单旗舰技术下放的中端机，未来感的机身设计、一系列潮流功能，都让它成为有自己独特性格的科技潮品，

总体来说，OPPO Reno12 很适合时尚新潮、热爱拍照和分享生活的年轻用户入手，他们在乎好看的外观、好看的拍照效果，好用的系统功能，以及流畅玩主流手游，能够为日常带来更多舒心和愉悦，如果你也是这样，相信 OPPO Reno12 会很适合你。

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