【IT之家开箱】OPPO Reno12 千禧银手机图赏：流银玻璃前卫，超美小直屏

5 月 23 日，OPPO 正式发布了全新一代 OPPO Reno12 系列手机，该系列定位“科技潮品”，在外观、影像、AI 等领域带来了新的创新特性。目前，IT之家已经拿到了全新标准款千禧银配色的 OPPO Reno12，今天就为大家送上图赏。

OPPO Reno12 的包装盒一如既往很有设计感，表面是浅浅的银灰为底色，正面有大面积的镀银方块设计，里面是黑色的“12”，非常抢眼。上面有“OPPO AI 手机 OPPO Reno12”的字样，整个包装的颜值就挺高的。

打开包装看手机主体，OPPO Reno12 采用了全新的流银玻璃工艺，让背板呈现出金属流动般的质感，刚拿到手机，初见还是很惊艳的，平整的玻璃背板下面仿佛是液态金属流动的波纹，看起来又像是褶皱，在视觉上带来了出色的立体质感。

这款千禧银配色和流银玻璃工艺也很搭配，这种银色很有一种未来和科幻的感觉，很容易让人想到科幻电影中各种奇妙的液态金属，总之是一种未来美学和前卫感的融合。

手机的相机模组相对还是比较简洁的，三枚摄像头竖向排列，右侧还有闪光灯和“AI CAMERA SYSTEM”装饰文字，而在相机模组外围则有精细的装饰螺纹，为整个手机更添了几分精致。

手机正面，OPPO Reno12 采用独创的 6.7 英寸四曲柔边“超美小直屏”，虽然是直屏，但更加柔和自然，上手即有如鹅卵石般的温和手感。

而点亮屏幕后，可以看到极窄黑边与四角等深弯折，屏幕显示区域与屏幕弯折形态搭配得很好，从而避免了曲面屏恼人的误触、畸变和色偏，从而带来更具沉浸感的视觉体验。

中框方面，OPPO Reno12 采用的也是直角中框，表面为高亮的银色，而且虽然是直角，在边缘处也有很微小的弧面过渡，从而保证了手感。

OPPO Reno12 千禧银的机身厚度为 7.3mm，重量则只有 179g，拿在手上非常轻盈。而机身元素方面，OPPO Reno12 机身顶部为麦克风和红外传感器，底部为扬声器、USB Type-C 传感器、麦克风和 SIM 卡槽。

机身左侧没有任何按键，右侧则为音量键和电源键。

配件方面，OPPO Reno12 随机附赠了充电器、数据线、取卡针以及透明保护壳。

OPPO Reno12 延续了一如既往的高颜值，既有工艺上的创新，也有设计美学上的升级，特别是这款独特的千禧银配色，看起来非常前卫，很值得对颜值外观有要求的用户。

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