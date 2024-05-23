OPPO Reno12 / Pro 手机发布：采用四曲柔边直屏，售价 2699 元起

IT之家 5 月 23 日消息，今天下午 OPPO 正式发布了 OPPO Reno12 系列手机，采用四曲柔边直屏，售价 2699 元起。

OPPO Reno12 系列提供六款时髦配色，标准版提供千禧银、柔和桃、乌木黑 3 款配色，厚 7.3mm（乌木黑厚 7.25mm），重 179g；Reno12 Pro 提供银幻紫、香槟金、乌木黑 3 款配色，厚 7.55mm（银幻紫厚 7.6mm），重 183g（银幻紫重 184g）。

Reno12 系列是 OPPO 首款采用四曲柔边直屏设计的手机，官方称四曲柔边直屏是兼顾曲屏手感与直屏触控的终极形态。手机采用银翼小直边，摄像头拥有至简设计。

OPPO Reno12 整机采用金刚石架构，官方称中框骨架来自 OPPO 自研，行业最强压铸铝合金，抗压强度远高于行业标准；屏幕使用旗舰盖章验证的康宁大猩猩玻璃，抗摔能力提升 180%，抗刮能力提升三倍。此外，OPPO Reno12 全系支持 IP65 防尘防水，还支持雨水触控。

OPPO Reno12 还有丰富的潮玩配件单品，首次上线磁吸透明保护壳，可内置奇趣背卡，还有两款磁吸多功能支架。

OPPO Reno12 全系标配 5000 万 AI 全焦段人像三摄，并且是首个可以在小红书发布实况照片的安卓手机。据介绍，OPPO Reno12 的实况照片可叠加 OPPO 经典的美颜效果，支持叠加多种滤镜效果，支持全焦段、支持前后置，默认封面帧支持 ProXDR 显示。

具体摄像头参数方面，OPPO Reno12 前置 50MP（三星 S5KJN5，1/2.75 英寸），后置 50MP 主摄（索尼 LYT-600，1/1.95"，OIS）+8MP 超广角（索尼 IMX355，1/4 英寸）+50MP 人像长焦（三星 S5KJN5，1/2.75 英寸，2 倍光学变焦）三摄；OPPO Reno12 Pro 则将后置主摄换成了 50MP 主摄（索尼 IMX890，1/1.56 英寸，OIS），其它摄像头跟 OPPO Reno12 的相同。

OPPO Reno12 还推出了全新功能“AI 闭眼修复”，官方称只需一个按钮，就能一键还原美丽双眸。此外，新机还提供 AI 消除、AI 抠图功能。其它 AI 功能方面，OPPO Reno12 还支持 Al 录音摘要、AI 文档扫描、小布英语老师、小布旅行助理。

OPPO Reno12 系列全系搭载天玑星速引擎，Pro 版支持《王者荣耀》120 帧极致画质，首发适配高画质游戏《逆水寒》。

OPPO Reno12 首发联发科天玑 8250 星速版芯片，OPPO Reno12 Pro 搭载联发科天玑 9200+ 星速版芯片，均辅以 LPDDR5X 内存 + UFS 3.1 闪存。

新机均采用 6.7 英寸 2412×1080 OLED 四曲柔边直屏，支持 120Hz 刷新率（60/90/120Hz 三档）、2160Hz 高频 PWM 调光，激发亮度 1200nit，支持 Pro XDR 显示、0.7 亿色显示，康宁 Victus 2 保护玻璃。

OPPO Reno12 全系搭载 5000mAh 电池，支持 80W 快充，20 分钟充电 55%，43 分钟充电 100%。

新机还搭载 OPPO 自研雨水触控技术，全新超级 Wi-Fi 2.0，首发无网通信功能（近距离通话），基于蓝牙 5.4 开发。

OPPO Reno12 系列今日开启预售，5 月 31 日正式开售，IT之家附新机售价如下：

OPPO Reno12

12+256GB 售价 2699 元

12+512GB 售价 2999 元

16+256GB 售价 2999 元

16+512GB 售价 3199 元

OPPO Reno12 Pro

12+256GB 售价 3399 元

16+256GB 售价 3699 元

16+512GB 售价 3999 元

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