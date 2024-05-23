消息称一加手机营销负责人于涛有望加盟小鹏汽车，任营销副总裁

IT之家 5 月 23 日消息，据腾讯新闻《一线》报道，OPPO 旗下一加手机营销负责人于涛或将于近日加盟小鹏汽车，任营销副总裁，负责市场营销和公关传播工作，向小鹏汽车总裁王凤英汇报。

据悉，小鹏汽车自今年 1 月原营销副总裁易寒离职后，一直在寻找合适的人选。在这一岗位空缺近四个月后，小鹏汽车有望迎来新一任营销负责人。

报道还指出，OPPO 内部人士透露于涛目前仍是在职状态，但已经确定即将离职。对此，小鹏汽车相关负责人表示“下周反馈”。

公开资料显示，于涛曾任奇虎 360 市场总经理，2018 年从奇虎 360 离职后，还负责过荣耀的营销工作，之后在 2023 年加盟 OPPO 子品牌一加。原小鹏营销副总裁易寒离职后，便加入了由梅赛德斯 - 奔驰和吉利汽车集团共同持股的 smart 汽车。

IT之家注意到，今年 1 月，小鹏汽车在集团总裁王凤英主导下，开启了新一轮的组织架构调整，涉及市场营销、人力资源、智能数据、生产制造和产品规划多个部门。同月，原小鹏汽车营销副总裁易寒离职，原北美团队视觉感知负责人王弢离职；前长城汽车制造总经理张利确认加盟小鹏汽车，负责生产制造。

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