开服三天道歉三天：DNF 手游再出组队 Bug，将停服修复

IT之家 5 月 23 日消息，腾讯《地下城与勇士》手游（后称《DNF 手游》）已于 5 月 21 日正式上线，该游戏开服三天便因异常问题，频繁停服修复。

《DNF 手游》上线当日突发微信服务器异常问题，用户无法正常登录游戏，官方致歉发放补偿；昨日，该游戏因道具消失异常，再次致歉，并开启停服维护。

▲ 微信服务器异常问题与补偿说明

▲ 服务器恢复及组队功能关闭补偿公告

▲ 关于道具消失异常修复及 5 月 23 日停服维护公告

令玩家感到意外的是，《DNF 手游》今日再次发文道歉，承认组队玩法中存在“掉线”异常的问题，预计将于明日（5 月 24 日）03:00-06:00 期间开启停服维护，以修复该体验问题。

官方表示：对于该问题的反复，我们需要深刻反思，并为各位勇士表示诚挚的歉意，为此我们将为各位勇士发放：远古王国的金币礼盒 * 8，神器灵魂 * 18，魔界抗疲劳秘药（10 点）*1 ，王的遗迹追加入场券（7 天）*1。

▲ 组队异常修复规划公告

《DNF 手游》是由 Neople 研发，腾讯代理发行的地下城与勇士 IP 正版手游，IT之家附该游戏上线过程提要如下：

2020 年 7 月 9 日 ，《DNF 手游》国服定于 2020 年 8 月 12 日上线，苹果 App Store 应用商店开启预约，兼容 iPhone 5S、iPhone 6 及以上设备；

2020 年 8 月 10 日，游戏官方发布紧急公告，因游戏内防沉迷系统需要进行升级，《DNF 手游》延期上线；

2022 年 3 月 24 日，《DNF 手游》韩服上线；

2024 年 2 月 2 日，《DNF 手游》获取到了国家新闻出版署下发的版号；

2024 年 2 月 29 日，《DNF 手游》先遣测试开启；

2024 年 5 月 20 日，该游戏开放创角；

2024 年 5 月 21 日，游戏正式开服，突发微信服务器异常问题，部分玩家无法正常登录；

2024 年 5 月 22 日，游戏因道具异常消失的问题，开启停服维护；

2024 年 5 月 23 日，游戏因组队异常问题，将于明日开启停服维护。

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