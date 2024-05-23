7 月 2 日发售，徕卡发布 D-Lux 8 便携式数码相机：全新按钮布局、简化操控界面

IT之家 5 月 23 日消息，徕卡相机股份公司（Leica Camera AG）今天发布了 D-Lux 8 便携式数码相机，将于 7 月 2 日起在所有徕卡专卖店和授权零售商处发售，海外售价为 1595 美元（IT之家备注：当前约 11564 元人民币），国行售价暂未公布。

本次发布的 D-Lux 8 便携式数码相机，距离徕卡发布首款 D-Lux 相机已有 21 年之久，而前代 D-Lux 7（售价 1195 美元）已经于 2018 年停产。

D-Lux 8 的设计和前代基本相同，都搭载了不可拆分的徕卡 24-75mm 变焦镜头，包含 4/3 英寸 2100 万像素 CMOS 感光元件（1700 万有效像素 ），并且拥有相似的设计，而主要的变化在于采用了新的系统，并调整了操控方式。

IT之家附上徕卡官方总结的 D-Lux 8 卖点如下：

4/3 英寸 2100 万像素 CMOS 感光元件（1700 万有效像素 ）；

配备徕卡 DC Vario-Summilux 10.9-34 f / 1.7-2.8 ASPH. 镜头（35mm 相机等效焦段 24-75mm）；

可使用 DNG 格式拍摄；

全新按钮布局及简化的操控界面，与徕卡 Q 系统一脉相承；

与徕卡 FOTOS 应用程序无缝连接；

附带闪光灯，拓展创意可能；

缤纷配件，支持个性装扮。

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