长安 UNI-K 旅行升级版车型上市，售价 15.99 万元

IT之家 5 月 23 日消息，长安 UNI-K 旅行升级版车型于近期上市，售价 15.99 万元，官方还针对新车推出限时综合补贴，即日起至 5 月 31 日，凡购买此款车型的用户可享受至高 42000 元的综合补贴，补贴后新车售价仅为 11.29 万元。

IT之家注意到，UNI-K 旅行升级版在入门版车型（悦尚型、售价 15.49 万元）的基础上升级了“旅行升级包”，定位次低配车型，同时售价上涨了 5000 元。旅行升级包包含悦行车沿脚踏板、锰钢动力防护甲 (发动机下护板)、破浪行车挡泥板、雷石专属欢唱麦。

外观方面，该车采用无边框式前格栅与鳞片式中网设计，前大灯组狭长，前包围两侧三叉设计进一步增添了时尚感。车身尺寸为 4865/1948/1690mm，轴距为 2890mm。

智能配置方面，新车配备高阶智能驾驶辅助系统，包含 IACC 集成式自适应巡航系统、APA6.0 远程智能泊车、车道辅助、TSR 限速识别功能、预警辅助制动系统、540° 高清全景影像系统等六大功能。此外，还新增雷石专属欢唱麦，拥有零重力座椅、座椅按摩、航空睡眠头枕和索尼扬声器等配置。

动力方面，新车搭载蓝鲸新一代 2.0T 高压直喷发动机，最大功率 233 马力，最大扭矩 390 牛・米；传动系统匹配爱信 8AT 手自一体变速器。

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