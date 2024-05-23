阿里巴巴蔡崇信吴泳铭首封致股东信：对“大公司病”开刀、保持创业精神

IT之家 5 月 23 日消息，在发布 2024 财年年报之后，蔡崇信、吴泳铭发布了第一封联合署名的致股东信，两人阐述了新发展阶段“阿里巴巴是谁”，为何作出“用户为先、AI 驱动”的战略取舍，并分享了阿里的发展策略和如何投资未来。

这封致股东信表示，在过去的 25 年内，阿里经历了不断成长，也出现了一些“大公司病”的症状。接下来，公司将积极对“大公司病”开刀，并保持创业精神。“在接下来的 10 年里，我们将再次视自己为一家初创企业，坚守‘让天下没有难做的生意’的使命初心，以创业的精神持续创新。我们将秉持长期主义，为今天而取舍，为明天而投资。”

IT之家附“2024 财年致股东信”全文：

尊敬的投资者：

截至 2024 年 3 月 31 日的过去一个财年，对阿里巴巴来说是一个分水岭。这一年，我们围绕战略清晰与聚焦做出了一系列关键调整。战略的清晰与聚焦帮助我们定义了我们是谁，我们的方向，以及我们将如何执行发展策略。我们认为，有必要分享一下我们过去一年的思考过程，以及这对阿里巴巴的未来有何意义。

我们是谁

阿里巴巴拥有两大核心业务：电商和云计算。作为中国消费经济的一部分，我们构建了一个基于互联网平台的生态系统，旨在把握本地服务、通讯、搜索及数字娱乐等领域的机遇。

在电商领域，我们运营淘天集团 (TTG)，含服务中国国内消费者和 B2B 市场的平台，以及阿里国际数字商业集团 (AIDC)，含服务国际消费者和 B2B 市场的平台。其他业务部门的战略价值则在于通过发挥协同效应，令我们的电子商务业务更有价值。例如，饿了么作为即时配送基础设施，服务于消费者从我们的电商平台购买生鲜产品的需求；我们的物流子公司菜鸟依托供应链、运输和配送能力，为消费者在淘天和 AIDC 平台上购物创造良好的用户体验。

在云计算领域，我们的目标是成为中国领先的公共云基础设施和平台技术提供商，为我们的客户提供广泛的能力，包括弹性计算、存储、网络基础设施、安全、大数据和人工智能 (AI)。

我们的战略方向

我们为公司的战略方向选择了两条重要路径。作为公司的领导者，我们必须清晰地阐明我们的方向。

第一个战略是“用户为先”。对于我们拥有的各个平台而言，用户都是第一位的，这意味着我们从经营宗旨到产品理念上，都以“用户第一”的优先级来设计我们的公司经营目标和产品流程。中国拥有世界上最大的互联网人口 ——11 亿用户，中国是全世界电子商务渗透率最高的国家之一，电商约占消费者零售总额的 28%。今天，互联网上的消费品供给十分丰富，品牌和商家想要脱颖而出，越来越需要互联网平台提供的精准化消费者营销服务。

我们的“用户为先”战略将保障在业务策略和产品设计中将用户体验作为第一优先级，提升用户体验将会提高用户留存和复购。这将为淘宝、天猫、闲鱼、飞猪、饿了么、高德地图、速卖通等平台上的商品和服务卖家提供最佳价值主张。因为在阿里巴巴平台上，商家们可以找到最有活力、最细分、最高频的线上消费者群体。

第二个战略方向是聚焦人工智能。我们将 AI 作为改变和加速业务增长的最强大变量。

未来十年，没有哪个行业能免于 AI 带来的颠覆。AI 不会为旧的做事方式提供保护，而是重新点燃我们的创业激情和想象力。我们的每个业务都有大量应用场景，所有场景都可以通过人工智能创造更大的价值。同时人工智能的部署将增加计算需求，从而也将推动阿里云的增长。AI 不会是一种威胁，而是作为突破性用户体验和商业模式的驱动力，将带来巨大机遇。如果不能跟上 AI 每天带来的持续而惊人的进步，我们就会被取代。

经营原则

我们在执行战略时遵循以下经营原则。

首先，在做困难的决定时，要秉持长期主义。我们以 10 年为周期来考虑战略，因为科技企业的发展节奏通常会经历投资、成长、收获、盈利和不可避免的下降阶段。我们的业务处于不同的发展阶段，必须以不同的方式管理。例如，AIDC 刚刚起步，需要前期投资； 阿里云正在为未来增长而投资，同时收获规模效应带来的成果；淘天集团作为一个成熟的企业，则必须快速创新，把握住下一个增长周期。

其次，我们在做每一件事时，都要极度专注、目的明确。专注意味着我们不会被无关紧要的事情分散注意力，在决定什么是重要的或不重要的事情时保持聚焦，在面临艰难选择时不会情绪化。目的明确意味着我们在作出决策时，都必须有充分坚实的理由。例如，阿里云转向公共云优先，反映了我们在技术和规模方面的结构性优势；与此同时，我们做出了一个艰难的选择，放弃了低利润项目业务的短期收入。

最后，我们向团队传达了一个明确的方向，并通过建立健全激励机制，与他们保持目标一致。我们相信，战略方向的透明度和公司领导人的目标明确，会让团队更高效、更快乐。我们制定了与中长期战略目标相一致的员工激励制度，这样让我们团队的个人财富能根据业务表现有高度匹配的挂钩。

资本管理

2024 财年，阿里巴巴集团创造了 216 亿美元的自由现金流。管理层有责任决定我们如何配置现金，实现股东价值最大化，我们面临了把现金返还给股东与再投资到现有或新业务之间的取舍。在 2024 财年的资本管理上，我们反映了公司对核心业务的关注。我们没有将资金用于投入开发全新的业务板块，而公司在历史上首次宣布并派发了 25 亿美元股息，并回购了 125 亿美元的股票，使流通股净减少 5.1%。在 2024 财年，我们通过返还现金和盈利的增利为股东创造了价值。

投资未来

向股东返还现金并不意味着我们将停止投资。阿里巴巴将继续投资于两大领域: （1）加速核心业务增长；（2）保持基础技术的领先以及包括人工智能在内的创新。

对股东来说，了解我们在 AI 方面的投资很重要。全球主要科技公司围绕大模型在生成式 AI 领域的最新发展，在三个方面与阿里巴巴息息相关。

首先，作为技术的探路者，我们有志于探索机器智能实现通用人工智能 (AGI) 的潜力。最终，人类有可能在某些层面上实现 AGI。目前推动 AGI 的通行方法是使用 Transformer 架构的大模型。大模型的规模越来越大，并走向多模态，除了文本之外，还包括语音、视频和图像，基础设施和开发所需的投资只能由那些从核心业务中产生大量自由现金流的大型科技公司承担。阿里巴巴拥有市场领先的专有基础模型 —— 通义千问，我们将为突破机器智能的极限持续对基础模型和其他 AI 创新做出投资。

其次，投资大模型有助于发展我们的云计算业务，因为在开发或推理过程中训练和使用大模型将需要算力资源。我们已经将通义千问多种参数规模的版本向全社会开源，这给我们的专有模型带来了增量需求，并带来算力需求。我们还拥有中国最大的 AI 开源模型社区魔搭，其中包括第三方大模型，供访问我们计算资源的开发人员使用。因此，成为 AI 发展的领导者，这将为我们的云计算业务带来直接的积极增长。

第三，阿里巴巴是消费经济不可分割的一部分。我们分层消费者的无数场景和应用 —— 从消费推荐、虚拟试衣间、到个人助理，都能通过 AI 锐变。我们对 AI 驱动“用户为先”战略的无限可能性感到兴奋。

最后，我们想说：阿里巴巴永远关注未来。在过去的 25 年里，阿里巴巴经历了不断成长，也出现了一些“大公司病”。在接下来的 10 年里，我们将再次视自己为一家初创企业，坚守 “让天下没有难做的生意”的使命初心，以创业的精神持续创新。我们将秉持长期主义，为今天而取舍，为明天而投资。

蔡崇信 集团主席

吴泳铭 首席执行官

2024 年 5 月 23 日