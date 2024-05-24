限时领取，《潜水员戴夫》免费“哥斯拉”DLC 上线

IT之家 5 月 24 日消息，开发商 MINTROCKET 旗下游戏《潜水员戴夫（DAVE THE DIVER）》“哥斯拉”免费 DLC 目前已经限时上线，该 DLC 仅在 11 月 23 日前提供，支持 Steam、Switch、PS4 和 PS5 平台领取。

据介绍，这是一款与经典 IP“哥斯拉”联名的 DLC，玩家需要帮助受伤的哥斯拉，战胜巨大变异龙虾怪兽伊比拉，在 DLC 下架后，已经拥有相关权限的玩家依然可以无限期游玩，IT之家附 Steam 商品页如下：点此访问

游戏本体方面，《潜水员戴夫》是一款以神秘蓝洞为背景的海洋冒险游戏，本作于 2023 年 6 月 28 日于在 PC 平台首次发售，还拿下了 Steam 2023 年“轻松惬意奖”。

这款游戏最近还登陆了索尼 PS4 / PS5 平台，标准版售价为 108 港币（IT之家备注：当前约 100 元人民币），玩家也可以通过 PlayStation Plus 会籍免费游玩。

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