IT之家 5 月 24 日消息,Nothing 首席执行官裴宇昨日发布推文,展示了 Nothing OS 用户界面的更新,不过网友发现演示的手机可能是尚未发布的 Nothing Phone(3)。

Nothing 目前共推出了 3 款手机,包括 Nothing Phone(1)、Nothing Phone(2)和 Nothing Phone(2a),都只有 3 个按键,左侧有 2 个音量按键,右侧有个电源按键。

IT之家注:裴宇本次演示的手机右侧电源按键下方明显多了 1 个按钮,只是目前尚不清楚具体的用途。

苹果公司在 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 两款机型上弃用了“静音拨片”,改而加入了“操作按钮”,可以实现翻译、静音等多种效果。

因此媒体猜测 Nothing Phone(3)手机上新出现的按钮可能和 iPhone 上的“操作按钮”类似,可以执行各种自定义任务。

