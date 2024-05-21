三星 Galaxy Z Flip6 手机相机曝料：5000 万像素主摄，f / 1.8 光圈，EIS+OIS

IT之家 5 月 21 日消息，三星 Galaxy Z Flip6 手机昨日通过印度 BIS 认证，型号为 SM-F741B，认证文件显示这款手机将于 7/8 月在印度发布。

该媒体还在 Camera FV-5 平台上曝光了 Galaxy Z Flip6 手机，数据显示该机配备 1250 万像素主摄，不过由于采用了 pixel-binning 技术，应该是配备 5000 万像素，光圈为 f / 1.8，EIS+OIS，焦距为 5.4mm。

IT之家附上对比信息，Galaxy Z Flip 5 的主摄像头为 1200 万像素，同样采用 f / 1.8 和 OIS。

最近泄露的信息表明，Galaxy Z Flip 6 将配备更大的盖板显示屏、改进的铰链机制等。据悉，这款手机将配备 6.7 英寸内屏和 3.9 英寸外屏。相比之下，Galaxy Z Flip 5 的外屏为 3.4 英寸。

这款可折叠手机预计有六种颜色：浅蓝、薄荷（浅绿）、银影、黄色、工艺黑、桃红和白色。

IT之家 5 月 18 日援引 The Elec 报道，三星 Galaxy Z Flip6 折叠屏手机将采用更厚的超薄玻璃（UTG），从 30 微米增至 50 微米，增加 66.66%，可以提高屏幕表面硬度，减少显示屏折痕。

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