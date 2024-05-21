256G 版跳水 2500 元：三星 S23 手机 3199 元百亿补贴（上市 5699 元）

三星 Galaxy S23 手机发布于 2023 年 2 月 24 日，8GB + 256GB 版发售价为 5699 元。

京东 618 大促期间，今日 8+256G 版百亿补贴清仓价为 3199 元：

三星 Galaxy S23 系列全系搭载高频版骁龙 8 Gen 2 处理器。

三星 Galaxy S23 配备 6.1 英寸 2340×1080 OLED 屏，支持 120Hz 刷新率（48−120Hz LTPO），前置 12MP 镜头，后置 50MP（OIS）主摄 + 12MP 超广角 + 10MP（OIS）3 倍人像长焦。

该机拥有 3900mAh 电池，支持 25W 快充 + 10W 无线充电，厚 7.6mm，重 168g，同样支持蓝牙 5.3、NFC、IP68。

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