零件又贵又难修：iFixit 宣布 6 月 17 日终止与三星间“合作伙伴关系”

IT之家 5 月 24 日消息，在 iFixit 与三星合作即将届满两周年之际，近日 iFixit 发布新闻稿宣布“正在结束与三星公司之间的合作”，iFixit 透露，他们结束合作的原因是 “三星的维修方法与 iFixit 的使命不一致”，即“三星设备零件较贵，且手机难以维修”。

iFixit 首席执行官 Kyle Wiens 表示：

比方说，如果用户想更换智能手机的电池。在 iPhone 11 上，您只需以 40 美元（IT之家备注：当前约 290 元人民币）的价格购买电池和随附的修复套件，然后按照提供的步骤操作即可；而三星将 Galaxy 手机的电池与屏幕粘合在一起，这将导致用户换电池时容易损坏屏幕，而相关电池价格更加高昂，作为比较，更换 Galaxy S22 上的电池需要您支付 170 美元（当前约 1233 元人民币）。

IT之家注意到，三星与 iFixit 之间的合作将于 6 月 17 日结束。届时，iFixit 将不再是三星 Galaxy 系列手机的 “官方指定”第三方零件和工具分销商。不过 iFixit 官网将仍然出售三星配件以供用户修复设备，iFixit 表示，它将在产品列表中指明具体部件是“原始组件”还是“售后组件”。

此外，相关伙伴关系的结束也伴随着额外的变化，iFixit 的三星用户现在不再被限制“只能在每三个月内购买七项零件”，原有三星 Galaxy 设备的维修手册将保留在网站上，但 iFixit 将不再与三星合作更新相关指南。

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