历时两年半，三星显示 QD-OLED 显示器面板累计出货突破 100 万块

IT之家 5 月 24 日消息，三星显示宣布：在推出 QD-OLED 技术两年半后，其显示器用 QD-OLED 面板累计出货量已达 100 万块。

目前，该公司的 QD-OLED 产品线包括 27 英寸、31.5 英寸、34 英寸和 49 英寸屏幕，并提供多种高端型号，包括 4K 分辨率和 360Hz 刷新率的产品。截至目前，三星显示已与 10 个全球显示器品牌合作，并推出了 90 多款 QD-OLED 显示器产品。

▲ 图源：三星显示

三星显示于 2021 年开发了世界上首款 QD-OLED 显示屏。这是一种自发光技术，其中来自蓝色 OLED 的光通过 QD（量子点）发射层产生颜色。

该技术针对大型设备进行优化，具有响应速度快、色彩准确度高、近乎无限的对比度和广视角等特点。

随着市场（尤其是游戏市场）对高刷新率、快速响应时间显示器的需求不断增长，三星显示于 2022 年开始大规模生产 QD-OLED 显示器面板，引领自发光显示器市场。

三星计划将市场从游戏显示器扩展到专业显示器、多媒体和娱乐显示器。最近，“参考显示器”（reference monitors）也采用了这项技术，因为视频编辑需要最高级别的技术。

据市场研究公司 Omdia 预计，自发光显示器面板市场将以每年 12.3% 的速度增长，到 2029 年将达到 10.8 亿美元（IT之家备注：当前约 78.3 亿元人民币）的市场规模，占整个显示器面板市场的 10%。

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