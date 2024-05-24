阿里投资 Kimi AI 开发商月之暗面：8 亿美元购入约 36% 股权

IT之家 5 月 24 日消息，据阿里巴巴财报披露，该公司于 2024 财年向人工智能初创公司月之暗面（Moonshot AI）投资合共约 8 亿美元（IT之家备注：当前约 59 亿元人民币），购入约 36% 股权，为于月之暗面的优先股投资。

阿里巴巴集团主席蔡崇信和首席执行官吴泳铭在股东信中写道，该公司“将 AI 作为改变和加速业务增长的最强大变量”。

这封致股东信表示，在过去的 25 年内，阿里经历了不断成长，也出现了一些“大公司病”的症状。接下来，公司将积极对“大公司病”开刀，并保持创业精神。“在接下来的 10 年里，我们将再次视自己为一家初创企业，坚守‘让天下没有难做的生意’的使命初心，以创业的精神持续创新。我们将秉持长期主义，为今天而取舍，为明天而投资。”

月之暗面官网显示，该公司创立于 2023 年 3 月，致力于寻求将能源转化为智能的最优解，通过产品与用户共创智能，2023 年 10 月推出全球首个支持输入 20 万汉字的智能助手产品 Kimi。创始团队核心成员参与了 Google Gemini、Google Bard、盘古 NLP、悟道等多个大模型的研发，多项核心技术被 Google PaLM、Meta LLaMa、Stable Diffusion 等主流产品采用。

2024 财年，阿里巴巴集团收入同比增长 8% 至 9411.68 亿元。其中，淘天集团收入 4349 亿元；阿里国际数字商业集团收入超千亿元，同比增长 46%，菜鸟集团收入同比增长 28%。

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