技嘉推出 P550/650SS“斗战”非模组 ATX 3.0 电源，80 PLUS 银牌转换效率

IT之家 5 月 24 日消息，技嘉近日在官网上线了型号 P650SS / P550SS 的“斗战”系列非模组电源，除标准的黑色款外还包括 ICE 后缀的白色版本。

▲ 斗战 550S（P550SS）

该系列电源采用非模组直出扁平线材设计，单路 12V 电源结构。

技嘉表示 P650SS / P550SS 电源通过了英特尔 ATX 3.0 认证，可承受 200% 功率偏移，不过由于输出功率较小，这些电源均未配备 12+4 Pin 显卡供电线材。

“斗战”非模组电源通过了 80 PLUS 230V EU 银牌认证，典型负载转换效率达到 90%，掉电保持时间＞16ms，MTBF 时长＞100000 小时。

该系列电源搭载了一颗 120mm 规格的 FDB 轴承扇热风扇，支持六大电路保护设计。

▲ 斗战 650 ICE（P650SS ICE）

IT之家整理技嘉 P650SS 电源线材配置如下：

1 组 20+4Pin 的主板供电线；

2 组 4+4Pin 的 CPU 辅助供电线；

2 组 6+2Pin 的 PCIe 辅助供电线；

1 组 3x SATA +1x Molex 大 4Pin 供电线；

1 组 2x SATA +2x Molex 大 4Pin 供电线。

相比之下，P550SS 减少了一组 4+4Pin 的 CPU 辅助供电线。

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