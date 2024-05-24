马斯克被曝与谷歌联合创始人前妻一起吸毒，并发生不可描述关系

IT之家 5 月 24 日消息，《纽约时报》5 月 22 日发文曝出猛料，在向多名知情人士取证之后，分享了埃隆・马斯克（Elon Musk）、谷歌联合创始人谢尔盖・布林（Sergey Brin）及其前妻妮可・沙纳汉（Nicole Shanahan）之间的更多情感纠葛。

布林于 2022 年 1 月提出和沙纳汉离婚，公开的理由是结婚三年后存在“不可调和的分歧”，不过诸多消息源均认为是，马斯克插足两人婚姻导致的。

《纽约时报》在最新报道中将时间线回溯到 2021 年的一场私人聚会中，马斯克和沙纳汉均吸食了氯胺酮（俗称 K 粉，凭处方可以合法获得，但经常被滥用），随后两人消失了几个小时。

《纽约时报》援引 3 名知情人士消息，沙纳汉女士后来告诉布林先生，她与马斯克先生发生了性关系，她还把这些细节转告给了朋友、家人和顾问。

布林于 2022 年和沙纳汉火速完成离婚，离婚后沙纳汉女士获得了超过 10 亿美元（IT之家备注：当前约 72.5 亿元人民币）的巨额资产。

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