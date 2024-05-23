社交媒体平台 X 为用户“减压”，点赞内容将不再公开

IT之家 5 月 23 日消息，社交媒体平台 X（前身为 Twitter）周三确认，即将不再在用户个人资料页面上显示公开的“喜欢”记录。

X 上的“喜欢”类似点赞，点赞相关帖子后会在用户资料页面的“喜欢”标签页中显示。该政策生效后，用户资料页面上的“喜欢”标签页将消失。X 的工程总监 Haofei Wang 在回应相关帖子时确认，“是的，我们将把喜欢信息设为私密。公开的喜欢会让人们产生错误的行为动机。例如，许多人担心点赞‘另类’内容会遭到喷子们的报复，或是损害自己的公众形象，因此不敢轻易点赞。”

“以后你可以自由点赞，不用担心谁会看到，” Wang 继续说道，“另外提醒一下，你点赞的内容越多，平台的 ‘为你推荐’ 算法就会越精准。”

为了消除用户之间的混淆，X 的资深软件工程师 Enrique Barragan 也发帖回应，称用户仍然可以看到谁点赞了自己的帖子，所有帖子、回复等点赞数量也都仍然可见。此次改动仅涉及隐藏他人点赞过的内容，即移除公共个人资料页面上的“喜欢”标签。

IT之家注意到，此前 X 平台的付费订阅用户已经可以选择隐藏个人资料中的“喜欢”标签，而即将到来的改版将对所有用户强制实行这一功能，目前尚不清楚具体上线时间。

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