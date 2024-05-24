狠抓营销？资深媒体人陈朝华加盟哪吒汽车任副总裁

IT之家 5 月 24 日消息，资深媒体人陈朝华正式出任哪吒汽车副总裁，负责品牌传播与媒体关系。

哪吒汽车由周鸿祎领衔投资，近年来在营销方面存在一些争议，此次陈朝华加盟可以看作是营销的补强。

哪吒汽车在 2023 年成为新势力销量前五中唯一出现同比下滑的车企。对此，哪吒汽车 CEO 张勇进行了公开检讨，提到“传播方式老旧有好的东西说不出去”“营销总部集权、管理力度软弱”等。

去年 12 月，哪吒汽车 CEO 张勇发文“求助”网友如何让哪吒 GT 卖成超过月销 5000 的爆款。随后，张勇回应称营销上很快会有大的改变、营销系统对不起研发团队的努力。

张勇还表示，2024 年自己将兼任营销公司总经理；营销系统全体起立，重新上岗；全面改进营销传播以及用户沟通方式。

今年 3 月，周鸿祎曾在直播时公开批评哪吒汽车，还要求哪吒高管“向小米学习，多学学雷军”。张勇则回应称“接受老周批评，营销向雷军学习，不丢人！”张勇随后又发文表示，哪吒 X、哪吒 GT 和哪吒 S（IT之家注：三款车型均已上市）下半年“值得重新上市发布一次”，讲好品牌故事，讲好产品亮点。

公开信息显示，陈朝华拥有超过 20 年的媒体行业经验，曾在南方周末、南方都市报、搜狐网、360 公司等多家机构或企业担任要职。

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