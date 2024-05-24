我国双模式 490 牛发动机首次实现在轨应用

IT之家 5 月 24 日消息，中国航天报消息，5 月 10 日至 5 月 23 日，智慧天网一号 01 星上配置的双模式 490 牛发动机先后进行 4 次变轨工作，累计工作时间约 5482 秒，圆满完成既定变轨任务。

据IT之家此前报道，2024 年 5 月 9 日 9 时 43 分，长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火升空成功，将智慧天网一号 01 星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

“智慧天网”是清华大学原创提出的中轨泛同步轨道天基网络解决方案，以 8 颗中轨宽带通信网络卫星为一组，部署在 2 万公里高度的轨道上，构成覆盖全球的通信星座，并可按需扩展为 16 星（两组）、32 星（四组）等多种覆盖网络。

智慧天网一号 01 星配置了双模式 490 牛发动机作为轨控发动机，这也是该类型发动机在我国空间推进领域的首次应用。

10 年前，航天科技集团六院 801 所开始了双模式 490 牛发动机的技术攻关工作。其中，如何解决相关安全性问题和平衡发动机性能与工作可靠性，成为研制工作的关键难点。

攻关团队从多方面进行了关键技术攻关，通过一系列优化迭代，确定了最终的技术方案，确保工作温度在材料的许用范围内，真空比冲 321 秒以上，达到了同类发动机国内工程应用的最高水平。

双模式 490 牛发动机的研制及在轨成功应用，为我国后续空间任务的拓展提供了更多的动力系统解决方案。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。