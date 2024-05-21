银河航天：我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践落地泰国

IT之家 5 月 21 日消息，银河航天表示，该公司与合作伙伴泰国马汉科理工大学首次在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证，这也是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践。

据介绍，银河航天目前已经在泰国马汉科理工大学建成基于低轨宽带互联网试验星座“小蜘蛛网”的地面试验站，包括移动信关站、卫星通信终端等重要部分，已实现低轨宽带卫星互联网通信网络试验验证，并持续观测毫米波频段卫星信号在当地气象条件下的通信能力。

IT之家查询公开资料获悉，银河航天是一家专注于低轨宽带通信卫星星座的民营企业，由猎豹移动联合创始人 / 前总裁徐鸣创办，于 2018 年正式投入运营，如今估值已超 100 亿元人民币。

去年 10 月，银河航天公司在灵犀 03 星上成功实现了国内首例终端到终端（Terminal to Terminal，T2T）低轨卫星通信测试。

据介绍，此项测试是指卫星地面终端之间直接通过卫星上的交换设备进行通信，无需经过地面信关站进行数据中转。在这样的工作模式中，由于省去了信关站中转的环节，通信时延可以降低 50%，同时能提高整个系统的灵活性和可用性。

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