AMD ROCm 列表新增 Navi 44 GPU，将用于 RX 8000 系列游戏显卡

IT之家 5 月 24 日消息，AMD 更新其 ROCm 软件套件，添加了新的 RDNA 4 GPU 芯片名称-- Navi 44，这也是 AMD 添加到 ROCm 硬件启用列表中的第二个 RDNA 4 GPU，这些芯片预估将会装备在下一代 Radeon RX 8000 系列显卡上。

第一个是 Navi 48 芯片，采用 Gfx1201 名称，Navi 44 则采用 Gfx1200 名称。这两款 GPU 出现在 ROCm 支持列表中，至少表明 AMD 即将完成至少部分 RDNA 4 GPU 的开发。

这其中也显示了一个较为有趣的命名变化，AMD 在过去几代 GPU 中通常会使用连续的数字，例如 RDNA 3 拥有由 Navi 31、32 和 33 组成的三个芯片；RDNA 2 提供了 Navi 21、22、23 和 24。

IT之家今年 4 月报道，Navi 4x 系列将会采用台积电 N4P 工艺，整体设计和 Navi 3x 系列相同，只是删除了某些旧的设计提高了 GPU 芯片的密度。

Navi 48

Navi 48 拥有 64 个计算单元，256-bit 显存位宽、693 GB/s 显存带宽、等效带宽为 2770GB/s，GPU 芯片面积为 240mm²。

Navi 44

Navi 44 拥有 32 个计算单元，128-bit 显存位宽、288 GB/s 显存带宽，GPU 芯片面积为 130 mm²。

Navi 44 应该会替代 Navi 33，后者的参数相同，只是后者的 GPU 芯片面积为 204mm²。

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