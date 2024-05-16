华硕推出 Radeon RX 7900 XTX / XT 两款 DUAL OC 显卡

IT之家 5 月 16 日消息，华硕近日推出了 Radeon RX 7900 XTX 和 RX 7900 XT 两款 DUAL OC 显卡，在此前推出的 TUF Gaming OC 系列产品之外，进一步扩充了 AMD 显卡阵容。

华硕两款 DUAL OC 显卡采用成熟的板卡设计方案，包括大型塑料散热器护罩、三插槽厚度，以及 2 个采用铝制鳍片散热片的 Axial-Tech 风扇。

和 TUF Gaming OC 系列产品相比，华硕今天推出的两款 DUAL OC 显卡出厂超频比较温和。RX 7900 XTX DUAL OC 的游戏频率为 2455 MHz（参考频率为 2365 MHz）；而 RX 7900 XT DUAL OC 的游戏频率为 2075 MHz，AMD 参考频率为 2025 MHz。

IT之家从报道中获悉，RX 7900 XT DUAL OC 和 RX 7900 XTX DUAL OC 都配备了三组 8 针 PCIe 电源连接器，显示输入 / 输出接口包括三个 DisplayPort 2.1 和一个 HDMI 2.1。

除了最少的 RGB，显卡还提供双 BIOS，Q-BIOS 以参考速度运行，风扇曲线更紧凑。显卡长 32.3 厘米，高 14.7 厘米，厚度不超过 3 个插槽。

I 华硕公司没有透露价格。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。