板载 32GB HBM 内存，AMD 宣布 Alveo V80 计算加速卡现已量产

IT之家 5 月 15 日消息，AMD 近日宣布量产 Alveo V80 计算加速卡。

该卡面向具有大数据集的内存瓶颈型应用，可通过 FPGA 硬件灵活优化工作负载，适用于 HPC、数据分析、金融、网络安全和计算存储等领域。

AMD 官网对计算加速卡的建议零售价达 9495 美元（IT之家备注：当前约 68744 元人民币）。

Alveo V80 加速卡整体为全高 3/4 长物理规格，采用双 PCIe 8pin 辅助供电，最大功耗 300W，被动（风道）冷却设计。

该加速卡基于 7nm 的 AMD Versal XCV80 HBM 系列自适应 SoC，FPGA 规模达到 2574K 个 LUT 逻辑单元，DSP 计算逻辑片也达到 10848 个。

Alveo V80 配备了两个 16GB 的 HBM2E 内存堆栈，仅此就可提供 819GB/s 内存带宽，同时还可以通过卡上搭载的 DDR4 插槽再扩充 32GB 内存规模。

Alveo V80 加速卡在 IO 面板处配置了 4 个 QSFP56 网络接口，每个均可支持 200G 网络。AMD 官方宣传可相较仅支持 PCIe 连接的 GPU 提供更充足的互联带宽。

Alveo V80 加速卡支持 PCIe Gen4x16 单端口或 Gen5x8 双端口。同时该卡尾部提供了 3 个 MCIO 扩展端口。

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