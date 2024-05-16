超算 El Capitan 预定“世界最快”，所用刀片服务器展示：可配 8 颗 AMD MI300A 芯片

IT之家 5 月 16 日消息，慧与科技（Hewlett Packard Enterprise）出席在德国汉堡的 ISC 高性能大会，展示了用于 El Capitan 超级计算机的刀片服务器。

现场展示的照片中显示了刀片服务器的所有内部组件，其中包括性能极其强大的 AMD Instinct MI300A APU。

该刀片服务器称为 HPE Cray Supercomputing EX255a 加速器刀片，为单插槽 1U 刀片机箱，内部最多可以安装 8 块 AMD MI300A 芯片，通过铜块和铜管散热。IT之家附上图片如下：

该刀片服务器也采用了水冷方案，快速带走 MI300A 芯片产生的大量热量。每个 MI300A APU 的额定 TDP 为 550W，峰值功率为 760W。这意味着刀片的冷却系统需要能够处理高达 6080W 的功率，或者至少能够处理平均 4400W 的功率。

每个刀片包含两个 4 插槽节点卡（板），每个卡有两个 MI300A APU。如果需要，每个刀片还可以包括一个额外的 NVMe SSD，并带有四到八个接入端口，用于连接 El Capitan 的 HPE Slingshot-11 网络系统。

El Capitan 是基于 HPE 的 Shasta 超级计算机架构，由惠普企业（HP Enterprise）构建。预计该机器将于 2024 年中期完工，性能将超过 2ExaFLOPS，并在那时成为世界上最快的超级计算机。

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