vivo Y200 手机开售：6000mAh 蓝海电池 + 骁龙 6 Gen 1 处理器，1599 元起

IT之家 5 月 24 日消息，vivo Y200 手机今日开启首销，搭载骁龙 6 Gen 1 处理器，全系标配 6000mAh 蓝海电池，售价 1599 元起。

8GB+128GB 1599 元（官网有售）

8GB+256GB 1799 元

12GB+256GB 1999 元

12GB+512GB 2299 元

IT之家获悉，vivo Y200 标准版机型提供皓夜、繁花、赤橙（素皮）三种配色，机身厚度 7.61mm ，机身重量 186g，采用全新追光云窗镜组设计。该机采用磐石抗摔结构，搭配 2 倍抗冲击强度的金刚盾玻璃。

vivo Y200 正面配备 6.72 英寸 120Hz OLED 曲屏，分辨率 2400×1080，最高支持 120Hz 刷新率，获得 SGS 低蓝光护眼认证。此外，该系列机型支持全新湿手触控功能，日常洗漱湿手仍可正常操作，如临时刷抖音、接听电话。

此外，该机搭载骁龙 6 Gen 1 处理器，配备 6000mAh 超高能量密度电池，全系 DOU 2 天续航，支持 80W 远航闪充。该机后置索尼光喻 LYT600 5000 万像素主摄、200 万像素虚化镜头，支持光学级 2 倍变焦。

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