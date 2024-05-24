模拟经营游戏《过山车之星》Steam 新史低，本体 0.5 折后 6.1 元

IT之家 5 月 24 日消息，《过山车之星》现迎来新的历史最低价，Steam 平台立减 95% 后仅售 6.1 元，支持中文，同时一系列 DLC 也在提供了 60% 的折扣。

本作是一款由 Frontier Developments 制作和发行的、以建设主题公园为游戏内容的建造与经营模拟游戏，于 2016 年 11 月 18 日登陆 Steam 平台，被视为 2004 年系列最后作品《过山车大亨 3》的精神续作，截至IT之家发稿 Steam 好评率达 93%。

在游戏中，玩家需要建设一座以过山车为主题的豪华游乐园，吸引尽可能多的游客进入游乐园，获得更高的游戏成就。

这款游戏对于配置需求极低，只需要满足酷睿 i5-2300 + GTX 560 级别的硬件就可以游玩，推荐使用 i7-4770 + GTX 980，还需要 8G 以上内存以及 8GB 硬盘空间。

关于这款游戏

打造您梦想中的主题公园，为人们带来惊奇、欢乐和刺激。带着对细节无与伦比的注重，建造和设计令人难以置信的过山车公园，并在真正鲜活的世界里管理您的公园。

逐件建造：Planet Coaster 能让设计者从人群脱颖而出。铺设道路，构建风景，定制游乐设施，使用一千多种独特的建筑组件，逐件建造，让您公园里的一切都变得独一无二。

塑造地形：与自然为伴，改造您脚下的土地。对地形进行造型，升起山峰，生成湖泊，掘出洞穴，甚至还能修建空中岛屿，让您的过山车穿梭如风。

真实纯粹：重建您最爱的游乐设施抑或把真实世界拒之门外。无论您热衷于何种游戏方式，最真实的游乐设施和来自顾客们最真实的互动都让 Planet Coaster 成为史上最真实的模拟游戏。

模拟性改善：游戏史上最深入的公园模拟游戏将赋予您技巧，让经营充满乐趣。控制顾客体验的方方面面，注意 Planet Coaster 的世界如何即时对您的选择做出响应。

逼真的世界：每个来公园的顾客都是有生命的个体，他们会根据自己的兴趣爱好思考、感受和探索您的公园。新潮的 Planet Coaster 顾客瞥一眼就能知道您公园的运作情况。

公园经营：您就是手握控制权、让经营充满乐趣的老板。在创造性的活动场景中测试您的技巧，或随心建造并改造您的公园，让它为顾客带来惊奇、欢乐和刺激。

共同创作：借助 Steam 创意工坊社区，Planet Coaster 把全世界的过山车迷及创建者连接到一起。您可以与其他玩家进行场景、过山车甚至整个公园的交易，把世界上最大胆的创意添加到自己的公园。

触类旁通：您每天都能在世上最棒的过山车公园创建者那里发现新内容。从您最爱的创建者处浏览并下载内容，或在 Planet Coaster 开发团队挑选出的最新设计中选择内容。

分享您的创意：无论是华丽的冰淇淋商店，还是世界上最刺激的过山车，把它修建出来，为它命名，将它与整个星球分享。加入创建者社区，让您的设计有机会在全世界的公园里出现。

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