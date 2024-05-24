消息称微软下一代 Xbox 游戏机将支持游玩 Steam 游戏

IT之家 5 月 24 日消息，外媒 Windows Central 编辑 Jez Corden 近日透露，微软下一代 Xbox 游戏机有望内置 Steam 客户端，支持游玩 Steam 游戏。

据悉，此前有消息称“微软计划以 160 亿美元（IT之家备注：当前约 1160 亿元人民币）的全现金收购V社”，针对这一传闻，Jez Corden 在最新一期博客中认为“并不可信”。但 Corden 同时表示，Steam 将“100% 是下一代 Xbox 主机的一部分”。

IT之家此前曾多次报道微软下一代 Xbox 游戏机的传闻，这款游戏机有望于 2026 年发布，将以《使命召唤》作为护航大作，据称微软还将在常规主机形态之外推出一款由 Surface 团队打造的掌机版本。

▲ 此前微软 FTC 文件泄露的下一代 Xbox 游戏机外观，但此图也可能是 Xbox Series X 游戏机的改款

而在今年 2 月的微软 Xbox 特别节目中，Xbox 总裁 Sarah Bond 在发表讲话时提到了下一代 Xbox 硬件，并声称这将是“你所见过的最大的技术飞跃”，其同时表示将在今年“假期”（IT之家注：一般指今年圣诞假期）分享一些“令人兴奋的硬件产品”及“下一代路线图”。

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