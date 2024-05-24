消息称抖音电商 2024 年 GMV 目标 4 万亿元，接近去年的拼多多

IT之家 5 月 24 日消息，有接近抖音电商的人士向透露 36 氪透露，抖音电商 2023 年的商品交易总额（GMV）大约为 2.7 万亿，2024 年的 GMV 目标则是 4 万亿，涨幅接近 50%。

作为对比，阿里巴巴去年全年 GMV 为 7.2 万亿，而拼多多 GMV 则是 4.05 万亿。

实际上，《晚点 LatePost》在今年 2 月时就曾爆料称抖音电商今年定下了全年超 3 万亿元的总成交额（GMV）目标。对此，抖音电商相关负责人表示相关数据不实。

消息人士透露：抖音电商今年的低价策略要扩展至内容场，商城与短视频将大力推荐低价商品，直播间则继续承载以品牌为主的高客单价商品。

根据IT之家此前报道，抖音电商 2023 年商城 GMV（商品交易总额）同比增长 277%。过去一年，抖音电商共有 884 万作者通过直播、短视频、橱窗、图文等形式带货，取得了收入。累计 GMV 破 10 万元的作者数量超过了 60 万。

抖音此前还发布了《2023 年度数据报告（完整版）》。数据显示，2023 年抖音生活服务平台总交易额增长 256%，共覆盖 370 以上个城市，涉及 450 万以上门店。

与去年相比，今年抖音平台短视频交易额增长 83%，短视频发布量增长近 1.4 倍，图文内容发布数增长 2.68 倍，平台直播交易额增长 5.7 倍。

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