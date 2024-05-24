“测豹 5 高速油耗百公里 18 升”后续来了，比亚迪法务部起诉当事人并索赔 500 万元

IT之家 5 月 24 日消息，今日傍晚，比亚迪法务部官微发表声明宣布，对去年 11 月 28 日“豹 5 高速油耗百公里 18 升”的当事人 —— 汽车博主姚 * 强提起诉讼，要求其公开道歉并赔偿损失 500 万元。

IT之家附官方发布的事件经过：

2023 年 11 月 28 日，汽车博主姚 * 强在其抖音账号“大秦军陕团（抖音号：YWQ18009138863）”发布测试视频，自称以正常驾驶方式测试比亚迪旗下方程豹汽车“豹 5”的百公里油耗，并最终得出该车型百公里油耗达到 18 升的结论。

网友根据测试视频发现其交通违法行为并向交警部门举报，后应警方调查证据需要，比亚迪方程豹调取了相关车辆运行数据发现，该车在测试当日存在大量异常驾驶行为。

“异常驾驶”包括但不限于如下行为：

在高速行驶过程中有 3 个时段车速超过 180km/h，有 6 个时段车速超过 170km/h；

在整段高速行驶过程中，车速 120-140km/h区间占比超过 37%，车速 140-160km/h区间占比超过 46%，车速超 160km/h占比超过 4%；

该车多次出现急加速急减速等异常驾驶现象。

比亚迪方面称，姚 * 强的异常驾驶行为对道路安全造成了危害，其谎称正常测试的油耗结果，对比亚迪方程豹品牌及豹 5 的产品声誉也造成了严重损害。

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