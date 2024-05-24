谷歌计划投资沃尔玛旗下电商 Flipkart 约 3.5 亿美元

IT之家 5 月 24 日消息，沃尔玛旗下印度电商 Flipkart 表示已邀请谷歌加入本轮融资。作为沃尔玛领投的最新一轮融资的一部分，谷歌将投资近 3.5 亿美元（IT之家备注：当前约 25.38 亿元人民币）收购其少数股权。

Flipkart 表示，谷歌的投资协议需获得监管部门的批准，并且双方需要就相关条款达成一致。

作为协议的一部分，谷歌还将为 Flipkart 提供云服务。Flipkart 表示：“谷歌的拟议投资及其云计算合作将帮助 Flipkart 扩展业务并推进其数字基础设施的现代化，以服务全国各地的客户。”

据介绍，这笔投资是 Flipkart 在 2023 年启动的近 10 亿美元（当前约 72.5 亿元人民币）融资的一部分。沃尔玛引领了该轮融资，去年年底已向其投资了 6 亿美元。

目前，Flipkart 在印度电商市场中几乎占据绝对领先地位，其竞争对手亚马逊和 Meesho 等都难以望其项背。

很显然，谷歌将印度视为关键的海外市场，该公司在 2020 年宣布计划向印度企业投资 100 亿美元（当前约 725 亿元人民币），目前已向电信运营商 Jio Platforms 投资 45 亿美元，以及向 Airtel 投资 10 亿美元。

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